E-Rechnungen in Europa: Eine digitale Rechnung, viele nationale Regeln

Eine Rechnung erstellen, elektronisch versenden und anschließend archivieren: Was nach einem überschaubaren digitalen Prozess klingt, folgt in Europa sehr unterschiedlichen Regeln. Je nach Land müssen Unternehmen bestimmte Datenformate verwenden, vorgeschriebene Übertragungswege nutzen oder Transaktionen an die Steuerbehörden melden. Teilweise entscheidet sogar die Annahme durch eine staatliche Plattform darüber, ob eine Rechnung gültig ist. Damit wird E-Invoicing zu einer Aufgabe, bei der IT, Finanzabteilung und Steuerverantwortliche eng zusammenarbeiten müssen.

Für international tätige Unternehmen liegt die Herausforderung im Zusammenspiel dieser Vorgaben, sagt Jamal Febo, Produktmarketing Direktor EMEA TrueCommerce. „Ein Rechnungsprozess, der in Deutschland funktioniert, lässt sich nicht ohne Weiteres auf Polen oder Frankreich übertragen. Unterschiedliche Plattformen, Meldefristen und technische Standards treffen auf bestehende ERP-Systeme und gewachsene Geschäftsprozesse. Fehlerhafte Stammdaten oder unzureichende Schnittstellen können dadurch weitreichende Folgen haben: Sie verursachen zusätzlichen Aufwand und gefährden unter Umständen die ordnungsgemäße Rechnungsstellung.“

Wann der Staat ins Spiel kommt

Um die europäischen Anforderungen einzuordnen, hilft zunächst eine Unterscheidung: Erfolgt die steuerliche Kontrolle nach dem Rechnungsaustausch oder ist sie bereits mit dem laufenden Transaktionsprozess verbunden?

Beim sogenannten Post-Audit-Verfahren tauschen Unternehmen ihre Rechnungen zunächst direkt aus. Die Steuerbehörden prüfen die Vorgänge nachgelagert. Unternehmen tragen dabei die Verantwortung dafür, ihre Rechnungen korrekt auszustellen, ordnungsgemäß aufzubewahren und bei einer Prüfung nachvollziehbar bereitzustellen.

Anders funktionieren Continuous Transaction Controls, kurz CTC. Hier gelangen Rechnungs- oder Transaktionsdaten bereits während des Geschäftsprozesses oder kurz danach an staatliche Systeme. Die konkrete Ausgestaltung unterscheidet sich von Land zu Land: Möglich sind eine vorgeschaltete Validierung, eine Registrierung oder die nahezu unmittelbare Meldung von Transaktionen.

Diese Unterschiede bestimmen, wie Unternehmen ihre Prozesse organisieren müssen. Bei einer nachgelagerten Prüfung stehen unter anderem Dokumentation und Archivierung im Mittelpunkt. Ist eine staatliche Plattform unmittelbar eingebunden, müssen zusätzlich Datenübermittlung, Rückmeldungen und mögliche Fehlerkorrekturen im laufenden Rechnungsprozess funktionieren.

Fünf Länder zeigen die Bandbreite

Europa bewegt sich in Richtung strukturierter, digital auswertbarer Rechnungsdaten. Die Umsetzung erfolgt jedoch über nationale Regelwerke mit eigenen Zeitplänen. Deutschland, Belgien, Polen, Frankreich und Dänemark veranschaulichen, wie unterschiedlich dieser Weg aussehen kann.

Deutschland: Strukturierte Rechnungen ohne vorgeschaltete Freigabe

In Deutschland begann die Umstellung mit der Empfangsseite: Seit dem 1. Januar 2025 müssen Unternehmen im inländischen B2B-Geschäft elektronische Rechnungen entgegennehmen können.

Die Verpflichtung zur Ausstellung folgt nach Übergangsfristen:

- Ab dem 1. Januar 2027 gilt sie für Unternehmen mit mehr als 800.000 Euro Jahresumsatz.

- Ab dem 1. Januar 2028 erfasst sie alle Unternehmen.

Zunächst bleibt Deutschland beim Post-Audit-Ansatz. Eine staatliche Plattform muss die Rechnung vor ihrer Übermittlung weder prüfen noch freigeben. Die steuerliche Kontrolle erfolgt weiterhin im Nachhinein.

Der technische und organisatorische Aufwand ist dennoch erheblich. Unternehmen müssen sicherstellen, dass ihre Systeme strukturierte Formate wie XRechnung oder ZUGFeRD verarbeiten können. Das betrifft neben dem ERP-System auch die Prüfung eingehender Rechnungen, die internen Freigabeprozesse und die Archivierung.

Belgien: Rechnungsaustausch über Peppol

Belgien stellt die Standardisierung der Übertragung in den Mittelpunkt. Seit dem 1. Januar 2026 ist die elektronische Rechnungsstellung im B2B-Bereich verpflichtend. Als zentraler Übertragungsweg dient Peppol. Über dieses Netzwerk tauschen Unternehmen beziehungsweise ihre Dienstleister strukturierte Rechnungen aus.

Die Anforderungen umfassen sowohl den Versand als auch den Empfang. Technisch stehen Peppol BIS Billing 3.0 und die europäische Norm EN 16931 im Vordergrund.

B2C-Transaktionen bleiben zunächst außerhalb der Verpflichtung; für 2028 sind Änderungen vorgesehen. Für dieses Jahr ist perspektivisch außerdem ein verpflichtendes E-Reporting geplant. Damit würde neben dem standardisierten Austausch zwischen Unternehmen auch die digitale Übermittlung an die Steuerbehörden stärker an Bedeutung gewinnen.

Polen: KSeF wird zum entscheidenden Prozessschritt

In Polen ist die staatliche Infrastruktur unmittelbar in die Rechnungsstellung eingebunden. Das nationale System KSeF verarbeitet Rechnungen zentral und steht damit für einen CTC- beziehungsweise Clearance-Ansatz.

Die Einführung erfolgt gestaffelt:

- Seit dem 1. Februar 2026 sind große Unternehmen mit mehr als 200 Millionen PLN Umsatz verpflichtet.

- Seit dem 1. April 2026 gilt die Pflicht für die meisten weiteren umsatzsteuerregistrierten Unternehmen.

- Ab Januar 2027 werden auch kleinste Unternehmen einbezogen, die bislang ausgenommen sind.

Rechnungen müssen im vorgeschriebenen Format FA(3) bei KSeF eingereicht werden. Ihre offizielle Gültigkeit erhalten sie erst durch die Annahme und Registrierung im System.

Für die Praxis hat das unmittelbare Konsequenzen. Stimmen Stammdaten, Steuerangaben oder die technische Anbindung nicht, kann die Rechnungsstellung ins Stocken geraten. Die Fehlerbehandlung muss deshalb fest in den operativen Ablauf eingebaut sein.

Eine zusätzliche Besonderheit betrifft das Datenformat: FA(3) entspricht nicht vollständig der europäischen Norm EN 16931. Eine auf den europäischen Standard ausgerichtete Lösung deckt die polnischen Anforderungen daher nicht automatisch vollständig ab.

Frankreich: Rechnungsdaten und Transaktionen gemeinsam betrachten

Frankreich verbindet die verpflichtende elektronische Rechnungsstellung mit zusätzlichen Reportingvorgaben. Die schrittweise Einführung begann am 1. September 2026.

Seit diesem Zeitpunkt müssen große und mittlere Unternehmen elektronische Rechnungen ausstellen und die zugehörigen Meldepflichten erfüllen. Kleinere Unternehmen folgen am 1. September 2027. Die Empfangspflicht gilt bereits seit der ersten Stufe für alle in Frankreich steuerpflichtigen Unternehmen.

Für inländische B2B-Rechnungen sind strukturierte Formate wie UBL, CII oder Factur-X vorgesehen. Hinzu kommen Meldungen zu bestimmten B2C-Geschäften und grenzüberschreitenden Transaktionen.

Eine zentrale Rolle spielt die Wahl des Dienstleisters: Für Versand, Empfang und E-Reporting müssen Unternehmen einen staatlich zugelassenen Anbieter nutzen. Diese Anbieter werden als PA bezeichnet, vormals PDP.

Die Umsetzung verlangt deshalb mehr als eine Anpassung des Rechnungsformats. Unternehmen müssen klären, welche Transaktionen meldepflichtig sind, welche Daten dafür benötigt werden und wie der zugelassene Anbieter mit ihren bestehenden Systemen zusammenarbeitet.

Dänemark: Die Buchführung bildet den Rahmen

Dänemark nähert sich dem Thema über die Digitalisierung der gesamten Buchhaltung. Während elektronische Rechnungen an öffentliche Auftraggeber bereits seit vielen Jahren verpflichtend sind, stehen im Unternehmensbereich digitale Buchführungssysteme im Mittelpunkt.

Die Anforderungen wurden in mehreren Schritten eingeführt:

- Seit dem 1. Juli 2024 gilt eine B2B-Empfangspflicht für mittlere und große Unternehmen mit zertifizierten digitalen Buchführungssystemen.

- Seit dem 1. Januar 2025 sind auch mittlere und große Unternehmen mit selbst entwickelten digitalen Buchführungssystemen erfasst.

- Seit dem 1. Januar 2026 erfolgt die Ausweitung auf alle Unternehmen mit einem Jahresumsatz von mehr als 300.000 DKK, entsprechend rund 40.000 Euro.

Zu den Anforderungen gehören digitale Aufzeichnungen, die Verarbeitung elektronischer Rechnungen in Formaten wie Peppol BIS oder OIOUBL sowie die Bereitstellung steuerrelevanter Daten.

Das dänische Beispiel macht deutlich, dass Unternehmen auch über die eigentliche Rechnungsstellung hinausblicken müssen. Vorgaben zur digitalen Buchführung können E-Invoicing-Funktionen erforderlich machen, ohne dass eine eigenständige allgemeine B2B-Rechnungspflicht den Ausgangspunkt bildet.

Aus nationalen Vorgaben einen durchgängigen Prozess machen

Die fünf Länderbeispiele stellen Unternehmen vor unterschiedliche Aufgaben. In Deutschland müssen strukturierte Rechnungen in bestehende Abläufe integriert werden. Belgien verlangt die Anbindung an einen standardisierten Austausch über Peppol. Polen macht die staatliche Registrierung zum Bestandteil der Rechnungsstellung. Frankreich kombiniert Rechnungsaustausch und Transaktionsmeldungen über zugelassene Anbieter. Dänemark verankert die Anforderungen in der digitalen Buchführung.

Wer für jede dieser Aufgaben eine separate Lösung aufbaut, erhöht langfristig den Aufwand für Betrieb, Pflege und Anpassungen. Neue regulatorische Vorgaben müssen dann an mehreren Stellen umgesetzt werden. Gleichzeitig können Lücken zwischen den Systemen entstehen.

Eine skalierbare E-Invoicing-Architektur sollte deshalb unterschiedliche Formate, Übertragungswege und Meldeverfahren zusammenführen können. Dafür müssen steuerliche Vorgaben, ERP-Anbindung, Stammdatenqualität, internationale Geschäftsabläufe und die Einbindung von Geschäftspartnern gemeinsam betrachtet werden.

Die entscheidende Frage lautet somit: Kann eine Rechnung im jeweiligen Land korrekt erstellt, fristgerecht übermittelt und zuverlässig verarbeitet werden? Erst wenn diese Schritte ineinandergreifen, lässt sich die regulatorische Umstellung mit effizienteren Abläufen verbinden. Anbieter wie TrueCommerce unterstützen Unternehmen dabei, die unterschiedlichen Anforderungen technisch regelkonform umzusetzen.