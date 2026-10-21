Jenoptik Aktie hebt ab. Was steckt dahinter? - 21.10.2026

Einen ganz starken Börsentag erlebt die Jenoptik Aktie. Mit einer Performance von +9,19 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne. Die Jenoptik Aktie setzt ihren Lauf fort. Bereits am Vortag legte der Kurs um +2,22 % zu, heute kommt ein weiteres Plus von +9,19 % hinzu. Was bedeutet das für Anleger, die schon investiert sind?

Jenoptik ist ein führendes Unternehmen in der Photonik mit Fokus auf Optik und Lasertechnologie. Es bietet innovative Lösungen in Messtechnik und Verkehrssicherheit. Starke Marktstellung durch Qualität und Innovation. Hauptkonkurrenten sind Zeiss und Trumpf. Einzigartig durch Integration optischer und elektronischer Systeme.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Der heutige Anstieg bei Jenoptik konnte die Verluste der vergangenen drei Monate von -0,21 % nicht vollständig ausgleichen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Jenoptik Aktie damit um -1,75 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -4,23 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Jenoptik um +95,20 % gewonnen.

Zum Vergleich: Der TecDAX bewegt sich heute nur um +0,82 %. Jenoptik entwickelt sich damit deutlich stärker als der Gesamtmarkt.

Jenoptik Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -1,75 % 1 Monat -4,23 % 3 Monate -0,21 % 1 Jahr +90,06 %

Informationen zur Jenoptik Aktie

Stand: 21.10.2026, 15:00 Uhr

Es gibt 57 Mio. Jenoptik Aktien. Damit ist das Unternehmen 2,26 Mrd.EUR € wert.

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Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Carl Zeiss Meditec, KLA Corporation und Co.

Carl Zeiss Meditec, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +2,50 %. KLA Corporation notiert im Plus, mit +1,79 %. ASML Holding notiert im Plus, mit +2,23 %.

Die Aktie von Jenoptik erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 19,59 %. Über 5 Jahre lag sie bei 1,44 %, über 10 Jahre bei 8,24 %.

Lohnt sich ein Investment in die Jenoptik Aktie?

Ob die Jenoptik Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Jenoptik Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.