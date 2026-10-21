Steigende Zinsen – Hauskäufer und Aktienfans aufgepasst

Im September war es soweit. Die US-Notenbank erhöhte trotz aller Tiraden von US-Präsident Trump beinahe als Majestätsbeleidigung die Zinsen. Am Aktienmarkt störte es aber kaum. Die Nasdaq sprang wenige Tage später auf ein Rekordhoch. „Es ist nicht der einzelne Zinsschritt, sondern die Frage, wie schnell die Zinsen steigen und wie stark die Unternehmen mit Gewinnwachstum dagegenhalten können“, findet Stefan Riße von Acatis. Genau hier unterscheidet sich die aktuelle Situation von klassischen Stressphasen.

Zinserhöhungen gelten an der Börse schnell als Warnsignal. Für Haus- und Wohnungskäufer sind sie unangenehm. Doch per Saldo müssen sie nicht schlimm sein.

Die Textbuch-Theorie ist simpel: „Steigende Zinsen verteuern Kredite, drücken Investitionen und belasten die Bewertung von Aktien. So lautet das Lehrbuch“, erklärt Thomas Soltau vom Smartbroker. In der Praxis ist der Zusammenhang deutlich komplexer. Während der Dotcom-Blase um das Jahr 2000 lagen die Renditen zehnjähriger US-Staatsanleihen zeitweise bei knapp sechs Prozent und damit rund 100 Basispunkte über dem heutigen Niveau. Trotzdem stiegen die Aktienbewertungen zunächst weiter auf extreme Höhen.

Der entscheidende Punkt ist daher nicht allein das Zinsniveau. Für die Börse kommt es vor allem auf das Tempo der Straffung und auf die Entwicklung von Konjunktur und Gewinnen an. „Werden die Zinsen nur schrittweise angehoben und können Unternehmen ihre höheren Finanzierungskosten durch steigende Umsätze und Gewinne auffangen, muss ein höheres Zinsniveau den Aktienmarkt nicht ausbremsen“, so Experte Soltau. Anders sieht es aus, wenn die Notenbank die Zinsen in kurzer Zeit stark anheben muss und gleichzeitig das Gewinnwachstum nachlässt.

Zins ist nicht alles

„Die einfache Gleichung „erste Zinserhöhung gleich Ende der Aktienhausse“ greift deshalb zu kurz“, findet Andreas Lipkow vom Zertifikateanbieter CMC Markets. Ein Blick in den Rückspiegel zeigt, dass der S&P 500 nach dem Beginn eines Zinserhöhungszyklus im Durchschnitt keineswegs unmittelbar unter Druck geriet. Im ersten Jahr nach der ersten Anhebung stand im Mittel sogar ein Plus von gut vier Prozent, im zweiten Jahr waren es knapp sieben Prozent. Entscheidend ist dabei das Tempo des Zinserhöhungszyklus. In langsamen Straffungsphasen, in denen die Notenbank die Zinsen schrittweise anpasst, legte der S&P 500 im ersten Jahr historisch durchschnittlich sogar um knapp elf Prozent zu. Deutlich schwieriger waren dagegen schnelle Zyklen, in denen die Fed die Zinsen innerhalb kurzer Zeit kräftig erhöhen musste. Hier fiel die durchschnittliche Entwicklung im ersten Jahr mit minus vier Prozent deutlich schwächer aus.

Die Lehre daraus ist einfach: Nicht steigende Zinsen an sich sind das Problem. Kritisch wird es, wenn die Finanzierungskosten sehr schnell steigen und gleichzeitig das Gewinnwachstum nachlässt. Genau deshalb lohnt der Blick auf die Kreditmärkte und die Unternehmensgewinne.

Bislang keine Stresssignale

Breit angelegte Indikatoren wie der Chicago Fed National Financial Conditions Index (NFCI), der mehr als 100 wöchentliche Messgrößen aus Geld-, Aktien- und Anleihemärkten sowie dem Bankensektor bündelt, liefern dazu wichtige Orientierung. Er zeigt besser als der Leitzins allein, wie stark die Geldpolitik tatsächlich bei Unternehmen und Finanzmärkten ankommt.

Hier zeigt sich, dass die Finanzierungsbedingungen in den USA weiterhin vergleichsweise locker sind. Von einer ausgeprägten Kreditklemme oder einer systemischen Anspannung wie in früheren Stressphasen ist bislang wenig zu sehen. Stress haben dagegen manche Häuslebauer und diejenigen, die ihre nur fünf Jahre laufenden Kredite aus dem Jahr 2021 jetzt rollen müssen. Denn das Zinslevel für Immobilienkredite liegt höher als vier Prozent und dies tut schon ein wenig weh, wenn man vor wenigen Jahren kurzzeitig bei damals traumhaften 0,5 Prozent zuschlagen konnte.