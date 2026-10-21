BERNSTEIN RESEARCH stuft MICHELIN auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Michelin nach Zahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 38 Euro belassen. Der Reifenhersteller habe im dritten Quartal noch schwächer abgeschnitten als zuvor signalisiert, schrieb Harry Martin in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Absatzentwicklung habe angesichts der geringen Vergleichsbasis enttäuscht./rob/mf/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 20.10.2026 / 17:47 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.10.2026 / 17:47 / UTC



