BERNSTEIN RESEARCH stuft ABB LTD auf 'Neutral'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für ABB nach Zahlen auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 80 Franken belassen. Der Technologiekonzern habe solide Quartalszahlen vorgelegt, schrieb Alasdair Leslie in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Umsatz und operative Marge hätten aber nicht ganz gehalten, was das Auftragswachstum versprochen habe./rob/mf/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.10.2026 / 18:48 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.10.2026 / 04:15 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.10.2026 / 18:48 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.10.2026 / 04:15 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die ABB Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,68 % und einem Kurs von 77,32EUR auf Lang & Schwarz (21. Oktober 2026, 15:04 Uhr) gehandelt.
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