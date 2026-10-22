Adidas- oder Nike-Aktie kaufen? Eine Frage, die sich vorerst nicht stellt!

Beim Vergleich der beiden Sportartikelgiganten zeichnet sich ein klarer Sieger ab. Während Nike noch immer um die Rückkehr zu alter Stärke kämpft, meldet Adidas Rekordzahlen und hebt die Gewinnprognose an. Auch an der Börse haben die Deutschen derzeit die Nase vorn.

Es gibt ewige Duelle an der Börse, wie Coca-Cola gegen PepsiCo , Philip Morris gegen British American Tobacco oder Adidas gegen Nike . Gerade beim letzten Duell ist das Kräfteverhältnis vorerst eindeutig geklärt.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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Adidas meldet Rekordgewinn – Nike sucht den Anschluss

Im dritten Quartal steigerte Adidas seinen Umsatz um 9 Prozent auf 7,25 Milliarden Euro. Das operative Ergebnis schoss sogar um 37 Prozent auf den Rekordwert von 1,008 Milliarden Euro nach oben. Rückenwind lieferte allerdings auch eine einmalige Rückerstattung amerikanischer Zölle über rund 200 Millionen Euro.

Für 2026 rechnet Adidas nun mit einem operativen Gewinn von 2,5 Milliarden Euro statt bisher 2,3 Milliarden Euro. Rund 100 Millionen Euro sollen im Schlussquartal zusätzlich in das künftige Wachstum fließen.

Zwei Konkurrenten, zwei völlig unterschiedliche Entwicklungen

Während Adidas mit seinen Retro-Klassikern Samba und Gazelle einen Nerv getroffen hat und mit neuen Kollektionen nachlegt, muss Nike frühere strategische Fehler korrigieren. Unter Konzernchef Elliott Hill setzt der US-Konzern wieder stärker auf Performance-Schuhe, neue Produkte und engere Beziehungen zum Einzelhandel.

Besonders in China hat Nike Marktanteile eingebüßt. Adidas nutzt die Schwäche seines Rivalen und gewinnt an Boden. Doch auch die Deutschen stehen vor Herausforderungen: Der Retro-Boom lässt sich nicht unbegrenzt fortsetzen.

Auch an der Börse spricht derzeit mehr für Adidas

Innerhalb eines Jahres hat Nike rund 45 Prozent seines Börsenwerts verloren, Adidas dagegen etwa 18 Prozent. Ein Performanceunterschied von rund 27 Prozentpunkten. Zwar bleibt Nike gemessen am Umsatz der größere Konzern, doch Adidas zeigt derzeit die überzeugendere operative Entwicklung.

Mein Tipp: Folgen Sie den Analysten

Die Frage, welche der beiden Aktien momentan die bessere Wachstumsstory bietet, scheint vorerst beantwortet zu sein. Ob Adidas auch das attraktivere Investment ist, hängt allerdings entscheidend von der Bewertung ab. Und hier gibt es aktuell auch eine klare Meinung.

Analysten sehen Adidas klar im Vorteil

Auch die Experten haben derzeit einen eindeutigen Favoriten: Von 31 Analysten empfehlen 23 die Adidas-Aktie zum Kauf. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 196 Euro und signalisiert rund 21 Prozent Aufwärtspotenzial. Bei Nike raten dagegen nur zehn von 42 Analysten zum Kauf. Das durchschnittliche Kursziel von knapp 38 US-Dollar liegt etwa auf dem aktuellen Kursniveau.

Auch die Gewinnschätzungen sprechen für den deutschen Konzern: Während Analysten Adidas für 2026 ein Gewinnwachstum je Aktie von rund 23 Prozent zutrauen, erwarten sie bei Nike für das bis Mai 2027 laufende Geschäftsjahr einen Rückgang um rund 17 Prozent. Selbst bei der Bewertung erscheint Adidas mit einem geschätzten KGV von knapp 18 günstiger als Nike mit rund 29.

Ob Anleger aktuell auf die Aktien von Adidas oder Nike setzen sollten, ist damit vorerst sehr deutlich beantwortet.

Markus Weingran, Chefredakteur wallstreetONLINE Börsenlounge

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