RBC stuft Allianz SE auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Allianz vor Quartalszahlen auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 450 Euro belassen. Gespräche mit dem Management hätten die Attraktivität der Unternehmensgröße und der Diversifizierung des Geschäfts verdeutlicht, aber auch die Dringlichkeit, die Wettbewerbsfähigkeit weiter zu steigern, schrieb Ben Cohen in einem am Mittwoch vorliegenden Ausblick. Die Aktie des Versicherers sei leicht zurückgegangen, was einen angemessenen Einstiegspunkt für ein hochwertiges, langfristig wertsteigerndes Investment darstelle./rob/edh/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 21.10.2026 / 07:24 / EDTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.10.2026 / 07:24 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Allianz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,07 % und einem Kurs von 436,2EUR auf Tradegate (21. Oktober 2026, 15:09 Uhr) gehandelt.





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