BERNSTEIN RESEARCH stuft Scout24 auf 'Outperform'
Foto: Siarhei - 356130783
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Scout24 auf "Outperform" mit einem Kursziel von 90 Euro belassen. Die wiederaufgeflammte Debatte um KI-Agenten habe dazu geführt, dass Immobilienanzeigen weiterhin in der Kategorie KI-Risiko gesehen werden, schrieb Annick Maas in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Tests mit KI-Agenten sowie ihre Szenarioanalyse signalisierten jedoch, dass die Hürde für eine Ablösung der Immobilienportale durch KI deutlich höher sei, als Pessimisten annehmen./edh/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.10.2026 / 07:30 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.10.2026 / 04:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.10.2026 / 07:30 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.10.2026 / 04:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Scout24 Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,79 % und einem Kurs von 82,60EUR auf Tradegate (21. Oktober 2026, 15:10 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH
Analyst: Annick Maas
Analysiertes Unternehmen: Scout24
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 90
Kursziel alt: 90
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Annick Maas
Analysiertes Unternehmen: Scout24
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 90
Kursziel alt: 90
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