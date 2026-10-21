DZ BANK stuft EssilorLuxottica auf 'Kaufen'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für EssilorLuxottica von 275 auf 210 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Das neue Kursziel reflektiere reduzierte Gewinnprognosen und veränderte Parameter in seinem Bewertungsmodell, schrieb Aristotelis Moutopoulos in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das Verhältnis von Chancen und Risikoen sei aber weiterhin attraktiv. Die Partnerschaft mit Meta bei smarten Brillen sei der größte Wachstumstreiber des Brillenkonzerns./rob/edh/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.10.2026 / 11:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.10.2026 / 13:38 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.10.2026 / 11:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.10.2026 / 13:38 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die EssilorLuxottica Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +7,48 % und einem Kurs von 172,5EUR auf Tradegate (21. Oktober 2026, 15:12 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: DZ BANK
Analyst: Aristotelis Moutopoulos
Analysiertes Unternehmen: EssilorLuxottica
Aktieneinstufung neu: positiv
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Aristotelis Moutopoulos
Analysiertes Unternehmen: EssilorLuxottica
Aktieneinstufung neu: positiv
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