DZ BANK stuft EssilorLuxottica auf 'Kaufen'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für EssilorLuxottica von 275 auf 210 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Das neue Kursziel reflektiere reduzierte Gewinnprognosen und veränderte Parameter in seinem Bewertungsmodell, schrieb Aristotelis Moutopoulos in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das Verhältnis von Chancen und Risikoen sei aber weiterhin attraktiv. Die Partnerschaft mit Meta bei smarten Brillen sei der größte Wachstumstreiber des Brillenkonzerns./rob/edh/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 21.10.2026 / 11:01 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.10.2026 / 13:38 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die EssilorLuxottica Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +7,48 % und einem Kurs von 172,5EUR auf Tradegate (21. Oktober 2026, 15:12 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DZ BANK

Analyst: Aristotelis Moutopoulos

Analysiertes Unternehmen: EssilorLuxottica

Aktieneinstufung neu: positiv

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 182,75 € , was eine Steigerung von +21,43% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Morgan Stanley Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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