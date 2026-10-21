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    Erstnotierung der Thyssenkrupp-Werkstoffsparte TK Accelis Ende Oktober

    Für Sie zusammengefasst
    • TK Accelis soll am 28. Oktober 2026 an die Börse
    • Je 20 Thyssenkrupp-Aktien gibt es einen TK-Anteil
    • Thyssenkrupp behält über eine Holding 51 Prozent
    Erstnotierung der Thyssenkrupp-Werkstoffsparte TK Accelis Ende Oktober
    Foto: Arne Dedert - DPA

    ESSEN (dpa-AFX) - Thyssenkrupp will seine Werkstoffsparte TK Accelis in der kommenden Woche an die Börse bringen. Die erste Notierung von TK Accelis im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse ist für den 28. Oktober 2026 vorgesehen, wie Thyssenkrupp am Mittwoch mitteilte. Der Schritt an sich ist schon länger geplant und gehört zur Neuaufstellung des Stahl- und Industriekonzerns.

    "Als eigenständiges Unternehmen kann TK Accelis schneller investieren, Marktchancen entschlossener verfolgen und seine Wachstumsstrategie aus eigener Kraft umsetzen", hatte Thyssenkrupp-Chef Miguel López im Sommer betont.

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    Wie bekannt, erhalten die Thyssenkrupp-Aktionäre für jeweils 20 Aktien einen Anteilschein an TK Accelis. Die Thyssenkrupp AG bleibt über eine neue Holding-Gesellschaft Mehrheitsgesellschafterin mit einem Anteil von 51 Prozent./mis/he

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur ThyssenKrupp Aktie

    Die ThyssenKrupp Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,58 % und einem Kurs von 14,15 auf Tradegate (21. Oktober 2026, 15:18 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der ThyssenKrupp Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    ThyssenKrupp zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,0500 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 15,333EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 13,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 18,000EUR was eine Bandbreite von -8,39 %/+26,85 % bedeutet.





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