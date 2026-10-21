Erstnotierung der Thyssenkrupp-Werkstoffsparte TK Accelis Ende Oktober

Wie bekannt, erhalten die Thyssenkrupp-Aktionäre für jeweils 20 Aktien einen Anteilschein an TK Accelis. Die Thyssenkrupp AG bleibt über eine neue Holding-Gesellschaft Mehrheitsgesellschafterin mit einem Anteil von 51 Prozent./mis/he

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur ThyssenKrupp Aktie

Die ThyssenKrupp Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,58 % und einem Kurs von 14,15 auf Tradegate (21. Oktober 2026, 15:18 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der ThyssenKrupp Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

ThyssenKrupp zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,0500 %.

Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 15,333EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 13,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 18,000EUR was eine Bandbreite von -8,39 %/+26,85 % bedeutet.