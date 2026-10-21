Erstnotierung der Thyssenkrupp-Werkstoffsparte TK Accelis Ende Oktober
- TK Accelis soll am 28. Oktober 2026 an die Börse
- Je 20 Thyssenkrupp-Aktien gibt es einen TK-Anteil
- Thyssenkrupp behält über eine Holding 51 Prozent
ESSEN (dpa-AFX) - Thyssenkrupp will seine Werkstoffsparte TK Accelis in der kommenden Woche an die Börse bringen. Die erste Notierung von TK Accelis im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse ist für den 28. Oktober 2026 vorgesehen, wie Thyssenkrupp am Mittwoch mitteilte. Der Schritt an sich ist schon länger geplant und gehört zur Neuaufstellung des Stahl- und Industriekonzerns.
"Als eigenständiges Unternehmen kann TK Accelis schneller investieren, Marktchancen entschlossener verfolgen und seine Wachstumsstrategie aus eigener Kraft umsetzen", hatte Thyssenkrupp-Chef Miguel López im Sommer betont.
Wie bekannt, erhalten die Thyssenkrupp-Aktionäre für jeweils 20 Aktien einen Anteilschein an TK Accelis. Die Thyssenkrupp AG bleibt über eine neue Holding-Gesellschaft Mehrheitsgesellschafterin mit einem Anteil von 51 Prozent./mis/he
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur ThyssenKrupp Aktie
Die ThyssenKrupp Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,58 % und einem Kurs von 14,15 auf Tradegate (21. Oktober 2026, 15:18 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der ThyssenKrupp Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
ThyssenKrupp zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,0500 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 15,333EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 13,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 18,000EUR was eine Bandbreite von -8,39 %/+26,85 % bedeutet.
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...ich kann es garnicht oft genug hören , hoffentlich wird es genau so erfolgreich verlaufen wie bei der TKMS . vielleicht kaufen einige hinzu oder stocken noch auf , wegen der 20er stückelung der begerhrten neuen stücke .allen viel glück !!
TK ACCELIS – Industrial conglomerate Thyssenkrupp plans to float TK Accelis at the end of the month. The company is aiming for October. 28 Reuters
TK ELEVATOR – Japanese elevator manufacturers, including Mitsubishi Electric Corp., are among the potential buyers considering bids for TK Elevator's European operations. Competitor Fujitec Co., owned by EQT AB, is also said to be among the possible bidders for the assets. Kone Oyj is seeking to sell them to obtain antitrust approvals for its acquisition of TK Elevator. A deal could fetch around EUR 5 billion or more, according to the sources. Bloomberg
Warum?
* TKMS: Bei rund 81,90 € je TKMS-Aktie ist der 51%-Anteil von Thyssenkrupp bereits grob 4,2 € je TK-Aktie wert.
* Nucera: rund 0,85 € je TK-Aktie für die 50%-Beteiligung. Nucera liegt aktuell bei rund 8,78 € und ca. 1,06 Mrd. € Börsenwert.
* Nettofinanzguthaben: Thyssenkrupp hatte Ende Juni etwa 2,6 Mrd. € Netto-Finanzguthaben.
* Steel: Hier sehe ich den größten Bewertungshebel. Das Unternehmen strebt mittelfristig mindestens 1,2 Mrd. € EBITDA und >11 % Marge an; aktuell sind es nur etwa 400 Mio. €.
* Dazu kommen Materials Services/tk accelis, Automotive, Elevator-Beteiligungseffekte und sonstige Werte, allerdings mit Abschlägen für Holdingkosten, Pensionen, Restrukturierung und das Risiko des Stahlumbaus.
Der Rückgang ist wohl auch dem aktuellen marktumfeld und Gewinnmitnahmen geschuldet.