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    Ungarn

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    Staatsanwälte nehmen Orbans Nationalbankchef fest

    Für Sie zusammengefasst
    • Matolcsy wegen Korruptionsverdachts festgenommen
    • Ermittler prüfen Verluste aus MNB-Stiftungen
    • Ermittlungen starteten nach Orbans Wahlniederlage
    Ungarn - Staatsanwälte nehmen Orbans Nationalbankchef fest
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    BUDAPEST (dpa-AFX) - Die ungarische Staatsanwaltschaft hat den langjährigen Nationalbank-Gouverneur aus der Orban-Zeit, György Matolcsy, unter Korruptionsverdacht festgenommen. Der einst enge Vertraute des im April abgewählten rechtspopulistischen Ministerpräsidenten Viktor Orban werde des Wirtschaftsbetrugs und der Dokumentenfälschung verdächtigt, bestätigte sein Anwalt gegenüber der Nachrichtenagentur MTI. Gegen die Festnahme habe er Beschwerde eingelegt, fügte der Anwalt hinzu.

    Matolcsy war von 2010 bis 2013 Wirtschaftsminister in der damaligen Orban-Regierung und von 2013 bis 2025 Chef der Ungarischen Nationalbank (MNB), der Notenbank des mitteleuropäischen EU-Landes. Die Oberstaatsanwaltschaft für Zentrale Ermittlungen (Knyf) brachte gegen ihn noch keine konkreten Beschuldigungen vor, nahm aber weitere Personen fest und führte in den Anwesen von Matolcsy und von anderen Verdächtigen Hausdurchsuchungen durch, wie ungarische Medien berichteten.

    Untypische Stiftungen im Fokus der Ermittler

    Die Staatsanwaltschaft sprach von Ermittlungen im Zusammenhang mit der "Causa MNB". Unter der Leitung von Matolcsy gründete die MNB mehrere Stiftungen, die der Förderung von Kultur und Wissenschaften dienen sollten und in die sie mehrere Milliarden Euro pumpte. Ein Teil dieser Gelder soll aber verschwunden sein. Der ungarische Rechnungshof bezifferte die mutmaßliche Schadenssumme im März des Vorjahres mit mindestens 375 Millionen Euro. Matolcsy bestritt jegliches schuldhaftes Verhalten. Eine Strafanzeige des Rechnungshofs soll schließlich auch die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft ausgelöst haben.

    Diese begannen unmittelbar nach der Parlamentswahl im April, die zum Sturz Orbans und zur Regierungsübernahme durch den bürgerlichen Ministerpräsidenten Peter Magyar geführt hatte. Magyar, der selbst aus Orbans Machtpartei Fidesz kommt, mit dieser aber vor mehr als zwei Jahren radikal gebrochen hatte, hatte im Wahlkampf versprochen, die unter Orban grassierende Korruption zu beenden und die Verantwortlichen vor Gericht zu stellen.

    Bereits zwei Ex-Minister in U-Haft

    Matolcsy, der sich als Mitstreiter Orbans gerne als "Vordenker" einer "unkonventionellen Wirtschaftspolitik" inszenierte, ist die bislang symbolträchtigste Persönlichkeit der Orban-Zeit, die die Justiz in Gewahrsam genommen hat. Seit drei Wochen befinden sich Ex-Kultusminister Balazs Hanko und Ex-Entwicklungsminister Miklos Sesztak in Untersuchungshaft. Hanko soll Kulturfonds-Gelder für Wahlkampfzwecke missbraucht, Sesztak von überteuerten Beschaffungen von öffentlichen Bussen profitiert haben./gm/DP/he







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