UNTERNEHMEN vom 21.10.2026 - 15.15 Uhr

STARBASE - Die von Tech-Milliardär Elon Musk geführten Unternehmen Tesla und SpaceX prüfen einen rekordträchtigen Zusammenschluss. Der Autobauer und die Weltraumfirma hätten dafür auf Wunsch von Aktionären spezielle Ausschüsse gebildet, sagte Musk in einer Videokonferenz zu den Quartalszahlen von SpaceX. Er sei wegen möglicher Interessenkonflikte nicht Teil davon. Musk ist Großaktionär beider Firmen - und diese Anteile sind die Basis seines Vermögens von geschätzt rund 920 Milliarden Dollar (820 Mrd Euro), das ihn zum derzeit reichsten Menschen der Welt macht.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

LOS GATOS - Netflix hat das vergangene Quartal mit dem schwächsten Wachstum seit Jahren abgeschlossen. Der Streaming-Marktführer will nun unter anderem dafür sorgen, dass Nutzer mehr Zeit mit seinen Filmen und Serien verbringen. "Wir wollen der Unterhaltungs-Dienst sein, den man haben muss", sagte Co-Chef Ted Sarandos in einer Videokonferenz mit Analysten. "Wir wissen, dass wir es besser können", pflichtete ihm sein Kollege Greg Peters bei. An der Börse gab es lange Gesichter, die Aktie knickte vor dem offiziellen Handelsstart ein.

ROUNDUP: Adidas erhöht Gewinnprognose nach Zollerstattung und guter Nachfrage

HERZOGENAURACH - Der Sportartikelkonzern Adidas hat sich auch im dritten Quartal von einem insgesamt mauen Branchenumfeld abgesetzt. Nach einer besser als erwarteten Geschäftsentwicklung rechnen sich die Franken für 2026 mehr operativen Gewinn aus als bisher. Dabei profitiert das Unternehmen auch von Zollrückerstattungen aus den USA. Zugleich blieb die Nachfrage robust, insbesondere im Bekleidungsgeschäft. Überdies gelang es Adidas, seine Preise in einem von Rabatten getriebenen Umfeld zu halten.

ROUNDUP: Deutsche Börse hebt dank höherer Zinsen Ziele an - Geschäfte laufen gut

FRANKFURT - Die Deutsche Börse ist im dritten Quartal dank guter Geschäfte mit ihren Produkten rund um den Finanzmarkt erneut zweistellig gewachsen. Zudem spielen ihr die weiter steigenden Zinsen in die Karten. Aufgrund der Leitzinsentwicklung und gestiegener Barbestände erhöhte der Konzern am Dienstagabend seine Prognose für das Treasury-Ergebnis 2026 um weitere rund 100 Millionen Euro. Entsprechend hob die Deutsche Börse auch ihre Ziele für die Nettoerlöse und das operative Ergebnis leicht an.

ROUNDUP: Grand City Properties kauft ein Fünftel an LEG Immobilien

LUXEMBURG - Der Wohnimmobilienkonzern Grand City Properties (GCP) ist bei LEG Immobilien groß eingestiegen und ist nun größter Einzelaktionär beim Konkurrenten. Insgesamt hält die Aroundtown-Tochter aus Luxemburg damit 20,04 Prozent der LEG-Anteile, wie sie am Dienstagabend mitteilte. Das Aktienpaket hat einen Wert von mehr als 700 Millionen Euro.

ROUNDUP: Carrefour kappt wegen Unruhen in Frankreich Prognosen - Kursrutsch

PARIS - Die französische Supermarktkette Carrefour hat wegen der Unruhen in Frankreich ihre Prognosen für das Gesamtjahr gesenkt. Die Unruhen halten aus Sicht des Konzerns Kunden fern, untergraben das Verbrauchervertrauen und erhöhen die Kosten. Die Aktien von Carrefour brachen am Mittwoch im frühen Handel ein.

ROUNDUP: EssilorLuxottica wächst überraschend stark - Aktie legt deutlich zu

CHARENTON-LE-PONT - Der Brillenkonzern EssilorLuxottica hat im dritten Quartal von guten Geschäften mit traditionellen Brillen profitiert. Zu konstanten Wechselkursen stieg der Umsatz im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 7,2 Prozent auf fast 7,5 Milliarden Euro, wie das französisch-italienische Unternehmen am Dienstagabend in Charenton-le-Pont mitteilte. Analysten hatten im Schnitt nur ein Wachstum von 6,3 Prozent erwartet. Auf Basis aktueller Wechselkurse war das Wachstum mit 9,0 Prozent sogar noch stärker. Die Aktie zog am Mittwoch deutlich an.

Delivery Hero darf Taiwan-Geschäft von Foodpanda nicht verkaufen

BERLIN - Mitten im Übernahmeprozess durch den Konkurrenten Uber muss der Essenslieferdienst Delivery Hero einen deutlichen Rückschlag einstecken: Die Berliner bekommen für den Verkauf des Taiwan-Geschäfts ihrer Tochter Foodpanda keine Freigabe durch die dortige Wettbewerbsbehörde TFTC, wie sie am Mittwoch mitteilten. Der Käufer Grab könne aber noch Rechtsmittel gegen die Entscheidung einlegen. Ob der Konzern von diesem Recht Gebrauch machen will, blieb offen.

ROUNDUP 2: EU ermittelt gegen Booking.com wegen Betrugsfällen

BRÜSSEL - Die Europäische Kommission ermittelt gegen das Reiseportal Booking.com wegen möglicher Verstöße gegen Verbraucherschutzvorschriften. Die Plattform steht unter anderem im Verdacht, nicht genug gegen Betrüger auf der Plattform getan zu haben, wie aus einer Mitteilung der Brüsseler Behörde hervorgeht.

ROUNDUP: Friedrich Vorwerk und Großaktionär MBB heben erneut Jahresziele

TOSTEDT/BERLIN - Der niedersächsische Pipeline- und Anlagenbauer Friedrich Vorwerk hebt nach einem Umsatz- und Ergebnisrekord im dritten Quartal ein weiteres Mal seine Erwartungen an das Jahr an. Schub gibt die Entwicklung auch dem Großaktionär MBB. Die Beteiligungsgesellschaft setzt nun ebenfalls die Latte für 2026 nochmals höher. An der Börse erfreuten die Nachrichten vom Mittwoch die Aktionäre.

Energiekonzern Iberdrola erhöht erneut Gewinnziel - Stromgeschäft treibt

BILBAO - Der spanische Energiekonzern Iberdrola wird nach einem deutlichen Gewinnplus in den ersten neun Monaten zuversichtlicher für 2026. Im laufenden Jahr soll nun der bereinigte Überschuss um mindestens zehn Prozent zulegen, wie das Unternehmen am Mittwoch in Bilbao mitteilte. Zuletzt war der Energiekonzern von einem Zuwachs von mehr als acht Prozent ausgegangen. Im vergangenen Jahr hatten gut 6,2 Milliarden Euro zu Buche gestanden. Die Aktie reagierte auf die Nachrichten kaum, da bereits mit einer Erhöhung der Prognose gerechnet wurde.

Boeing bekommt Zulassung für größte 737-Max-Variante



SEATTLE - Boeing hat nach jahrelangen Verzögerungen die Zulassung für die größte Variante seines wichtigen Modells 737 Max bekommen. Die US-Luftfahrtaufsicht FAA gab grünes Licht - nachdem noch Ende September ein neues Problem aufgetaucht war. Die Behörde wollte vor einer Zertifizierung noch einen frisch bekanntgewordenen Software-Fehler prüfen. Dieser wurde dann jedoch nicht als Hindernis eingestuft.

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Kundenhinweis:

ROUNDUP: Sie lesen im Unternehmens-Überblick eine Zusammenfassung. Zu diesem Thema gibt es mehrere Meldungen auf dem dpa-AFX Nachrichtendienst. /jha



Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SpaceX Aktie Die SpaceX Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,03 % und einem Kurs von 171,3 auf Tradegate (21. Oktober 2026, 15:20 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SpaceX Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -. Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 245,25USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 210,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 300,00USD was eine Bandbreite von +46,77 %/+109,67 % bedeutet.



