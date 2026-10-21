Mehr Beweismaterial, tiefere Einblicke und umfassenderer Zugriff für Ermittlungszwecke

Ermittler berichten von deutlichen Fortschritten bei der Aufdeckung von Beweismaterial durch den Einsatz von Agentic AI im Vergleich zur manuellen Überprüfung; das Herbst-Release 2026 bietet erweiterten Zugriff auf Geräte und Betriebssysteme

TYSONS CORNER, Virginia und PETAH TIKVA, Israel, 21. Oktober 2026 /PRNewswire/ – Cellebrite (Nasdaq: CLBT), ein Weltmarktführer im Bereich KI-gestützter Lösungen für digitale Ermittlungen und Informationsgewinnung im öffentlichen und privaten Sektor, gab heute die Veröffentlichung des Herbst-Release 2026 bekannt, die die neuesten Produktinnovationen des Unternehmens umfasst. Die neue Version erweitert die Möglichkeiten der Teams, im Rahmen einer Ermittlung verschiedene Aspekte zu analysieren und zu überprüfen, und wird von Genesis geleitet, das von Ermittlern weltweit als „bahnbrechend" bezeichnet wird. Die auf agentenbasierte KI zurückgreifende Lösung deckt auf, was bei einer manuellen Überprüfung übersehen werden kann, und trägt dazu bei, digitale Daten über Geräte, Quellen und Umgebungen hinweg in stichhaltige Beweise, einsatzbereite Erkenntnisse und fundierte Maßnahmen umzuwandeln. Kommentare von Genesis-Kunden an Cellebrite umfassen: