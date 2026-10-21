Genesis Momentum treibt das Herbst-Release von Cellebrite voran
Mehr Beweismaterial, tiefere Einblicke und umfassenderer Zugriff für Ermittlungszwecke
Ermittler berichten von deutlichen Fortschritten bei der Aufdeckung von Beweismaterial durch den Einsatz von Agentic AI im Vergleich zur manuellen Überprüfung; das Herbst-Release 2026 bietet erweiterten Zugriff auf Geräte und Betriebssysteme
TYSONS CORNER, Virginia und PETAH TIKVA, Israel, 21. Oktober 2026 /PRNewswire/ – Cellebrite (Nasdaq: CLBT), ein Weltmarktführer im Bereich KI-gestützter Lösungen für digitale Ermittlungen und Informationsgewinnung im öffentlichen und privaten Sektor, gab heute die Veröffentlichung des Herbst-Release 2026 bekannt, die die neuesten Produktinnovationen des Unternehmens umfasst. Die neue Version erweitert die Möglichkeiten der Teams, im Rahmen einer Ermittlung verschiedene Aspekte zu analysieren und zu überprüfen, und wird von Genesis geleitet, das von Ermittlern weltweit als „bahnbrechend" bezeichnet wird. Die auf agentenbasierte KI zurückgreifende Lösung deckt auf, was bei einer manuellen Überprüfung übersehen werden kann, und trägt dazu bei, digitale Daten über Geräte, Quellen und Umgebungen hinweg in stichhaltige Beweise, einsatzbereite Erkenntnisse und fundierte Maßnahmen umzuwandeln. Kommentare von Genesis-Kunden an Cellebrite umfassen:
- In einem Mordfall deckte Genesis das Geständnis eines Verdächtigen auf, nachdem das Unternehmen die Aufzeichnungen von Gefängnisgesprächen aus zwei Jahren ausgewertet hatte – etwas, das bei der manuellen Überprüfung bis zu diesem Zeitpunkt übersehen worden war. Ermittler dieses Sheriff-Büros im Südosten der Vereinigten Staaten geben an, dass sie auf diese Weise fast achtmal mehr relevante Beweismittel finden können.
- Bei einer großen Sheriff-Behörde im Westen der USA fanden die Ermittler die benötigten belastenden Beweise, die in 400 Stunden Videoaufnahmen von der Türklingel verborgen waren – und die mit nur einer einzigen Suchanfrage zutage traten –, wodurch sie viele Stunden Ermittlungszeit einsparen konnten.
- Bei einer örtlichen Polizeidienststelle in Europa konnte Genesis das Bild auf einem Personalausweis mit einem in einem Schlafzimmer aufgenommenen Selfie abgleichen, wodurch die Ermittler neue Anhaltspunkte erhielten, um die Ermittlungen voranzutreiben.
- Genesis verknüpfte Chats, Social-Media-Konten, Finanztransaktionen und Metadaten, die normalerweise in separaten Apps gespeichert sind, und deckte neue Hinweise auf, von deren Existenz der Ermittler nichts wusste.
- In einer der größten Staatsanwaltschaften der Vereinigten Staaten durchsuchte Genesis mehr als 6.000 aufgezeichnete Anrufe aus dem Gefängnis und fand dabei das relevante Indiz im Zusammenhang mit Menschenhandel. Die Ermittler sagen, Genesis „unterdrücke das Rauschen" und ermögliche es ihnen so, alle Daten zu filtern und zu organisieren.
Die Menge an digitalen Beweismitteln wächst schneller als die Teams, die diese prüfen, und bei einer manuellen Überprüfung können wichtige Zusammenhänge, relevante Beweismittel und Opfer versehentlich übersehen werden. Die Beweismittel verteilen sich auf verschiedene Geräte, Dateien und Systeme, und jedes neue Gerät, Betriebssystem und jede neue Art von Beweismitteln verändert die Arbeit. Fast 60 % der für einen Fall aufgewendeten Zeit entfallen auf die Überprüfung und Analyse, und mehr als 70 % der Befragten überprüfen Beweismittel nach wie vor manuell, wie aus der 2026 Industry Trends Survey von Cellebrite hervorgeht.