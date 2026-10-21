UBS stuft APPLE INC auf 'Neutral'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Apple auf "Neutral" mit einem Kursziel von 296 US-Dollar belassen. Analyst David Vogt beschäftigte sich in einer am Mittwoch vorliegenden Studie mit dem iPhone Duo. Er verwies auf derzeit lange Wartezeiten für das vor wenigen Tagen auf den Markt gekommene, faltbare Smartphone, glaubt aber, dass sie weltweit sinken werden. In den USA sei die Wartezeit mit derzeit rund 99 Tagen am längsten, hieß es weiter./ck/rob/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 20.10.2026 / 20:12 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.10.2026 / 20:12 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Apple Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,18 % und einem Kurs von 301,6EUR auf Tradegate (21. Oktober 2026, 15:23 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: David Vogt

Analysiertes Unternehmen: APPLE INC

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 296

Kursziel alt: 296

Währung: USD

Zeitrahmen: N/A

