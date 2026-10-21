Cerro de Pasco sichert sich alle Rechte an Silber- und Galliumprojekt in Peru

Mit der vollständigen rechtlichen Konsolidierung der historischen Quiulacocha-Abraumhalden stellt Cerro de Pasco Resources (TSXV: CDPR; FRA: N8HP) die Weichen für die industrielle Wiederaufbereitung in Zentralperu. Nach dem Zuschlag in einer öffentlichen Ausschreibung am 12. Oktober unterzeichnete das kanadische Bergbauunternehmen am gestrigen 20. Oktober bindende Verträge mit der staatlichen Sanierungsgesellschaft Activos Mineros S.A.C. (AMSAC). Die Vereinbarungen umfassen sowohl die Übertragung sämtlicher Rechte an den Bergbauabfällen als auch langfristige Nutzungsrechte an den zugehörigen Arealen. Damit werden die bislang getrennten Zuständigkeiten auf einem der geschichtsträchtigsten Rohstoffstandorte Perus zusammengeführt.

Cerro de Pasco Resources konsolidiert Quiulacocha und sichert 30-jährige Flächennutzung

Die Vereinbarungen betreffen das 128,07 Hektar große Haldenareal im Distrikt Simón Bolívar (Region Pasco) und schließen jene Bereiche ein, die außerhalb der bereits kontrollierten Konzession El Metalurgista liegen. Über die Tochtergesellschaft CDPR Perú sichert sich das Unternehmen zudem für die Lebensdauer des Projekts – maximal jedoch für 30 Jahre – das operative Nutzungsrecht an rund 123,39 Hektar Grundstücksfläche. Davon überschneiden sich 42,47 Hektar mit der bestehenden El-Metalurgista-Konzession. Das Nutzungsrecht schließt 13 bestehende Nebenanlagen einschließlich des Hauptdamms ein. Das Eigentum an den Grundstücken selbst sowie an den Wasseraufbereitungssystemen und der übrigen Infrastruktur verbleibt hingegen bei AMSAC. Laut CEO Guy Goulet schafft der Abschluss das notwendige rechtliche Fundament, um das Vorhaben in die operative Phase zu überführen.

Die Rechteübernahme ist an ein festes Vergütungs- und Umweltmodell gekoppelt: Beim Vertragsabschluss entrichtete Cerro de Pasco insgesamt 6,65 Millionen US-Dollar zuzüglich anwendbarer Steuern. Diese Summe setzt sich aus 3,78 Millionen Dollar für die Haldenübertragung, einer einmaligen Nutzungsrechtsprämie von 1,435 Millionen Dollar sowie der ersten jährlichen Nutzungsgebühr in Höhe von 1,435 Millionen Dollar zusammen. Über die Vertragslaufzeit fällt fortan eine jährliche Gebühr von 1,435 Millionen US-Dollar an, flankiert von einer umsatzabhängigen Förderabgabe an AMSAC zwischen 1,0 und 6,0 Prozent, die sich an der erzielten operativen Marge bemisst.

Hinsichtlich der Umweltverpflichtungen übernimmt Cerro de Pasco die projektbezogenen Kosten für die Behandlung säurehaltiger Wässer nebst einem Zuschlag von sieben Prozent für Verwaltungsleistungen durch AMSAC. Bis zum Abschluss einer hydrologischen Untersuchung trägt das Unternehmen vorerst die gesamten Betriebskosten der zugehörigen Wasseraufbereitungsanlage, wobei spätere Anpassungen vorbehalten bleiben. Für die umliegenden Gemeinden richtet CDPR zudem einen Sozialfonds ein, der über zwei Tranchen von jeweils 520.000 US-Dollar sowie ab Betriebsaufnahme über jährliche Zahlungen von 260.000 Dollar dotiert wird.

Fahrplan zur ersten Mineralressourcenschätzung und Umweltgenehmigung

it dem Vollzug der Verträge tritt Quiulacocha in die vorbetriebliche Entwicklungsphase ein. Als nächster administrativer Schritt reicht das Unternehmen beim peruanischen Energie- und Bergbauministerium den formellen Antrag auf Wiederaufbereitung der historischen Bestände ein. Dieser bildet die Grundlage für die anstehende erste Mineralressourcenschätzung, begleitende metallurgische Testreihen und die Umweltverträglichkeitsprüfung (EIA). Bis zur formellen Genehmigung der EIA bleiben eine kommerzielle Verwertung, der Verkauf oder der Abtransport der Rückstände vertraglich untersagt; zulässig sind vorerst ausschließlich Untersuchungen, Probenahmen und Maßnahmen zur Umweltschadensbegrenzung.

Für Quiulacocha existiert bislang weder eine formelle Mineralressource noch eine Reserve nach dem Standard NI 43-101, und die Transaktion steht noch unter dem üblichen Vorbehalt der TSX Venture Exchange. Sämtliche Risiken hinsichtlich Tonnage, Erzgehalten und metallurgischer Ausbringung der enthaltenen Metalle wie Silber und Gallium liegen vertraglich bei Cerro de Pasco. Strategisches Ziel bleibt die wirtschaftliche Wiedergewinnung von Metallen aus den silberhaltigen Rückständen, die über mehr als ein Jahrhundert Bergbaugeschichte akkumuliert wurden. Nach der rechtlichen Bereinigung richtet sich der Fokus nun auf die quantitative Modellierung des Erzkörpers und das Durchlaufen der umweltrechtlichen Genehmigungsschritte.

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