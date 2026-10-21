🎁 Mitmachen und mit etwas Glück eines von 5 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+ stehen dir dafür 3 Wege offen.   🎁 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsNanoRepro AktievorwärtsNachrichten zu NanoRepro
    85 Aufrufe 85 0 Kommentare 0 Kommentare

    NanoRepro: Erhebliches Skalierungspotenzial vorhanden

    Nach Darstellung der Analysten Matthias Greiffenberger und Cosmin Filker von GBC ist die NanoRepro AG auf dem Weg von einem stark auf medizinische Schnelltests ausgerichteten Unternehmen hin zu einer breit aufgestellten Consumer-Health-Gruppe mit einer zunehmend skalierbaren Infrastruktur. In der Folge erhöhen die Analysten das Kursziel und erneuern das positive Votum.
    Nach Analystenaussage bestätige die operative Entwicklung die wachsende Bedeutung der neuen Gruppenstruktur. Im ersten Halbjahr 2026 habe NanoRepro zusammen mit Paedi Protect einen kombinierten Umsatz von knapp 13,0 Mio. Euro erzielt. Dies entspreche gegenüber dem vergleichbaren Pro-forma-Vorjahreswert einem Wachstum von rund 26 Prozent. Für das Gesamtjahr erwarte das Management einen Konzernumsatz von rund 18,0 Mio. Euro. Bis 2028 solle dieser organisch auf rund 28,0 Mio. Euro steigen. Für 2030 werde die Marke von rund 40,0 Mio. Euro angestrebt, wobei auch weitere Akquisitionen vorgesehen seien. Demnach prognostiziere das Analystenteam 2026 einen Umsatz von 18,0 Mio. Euro und für 2027 dann 23,8 Mio. Euro. Der deutliche Umsatzanstieg 2027 werde insbesondere durch die erstmalige ganzjährige Konsolidierung von newkee unterstützt. Die Ergebnisseite solle 2026 zunächst noch von Sonder-, Integrations-, Marketing- und Wachstumsaufwendungen dominiert werden. Vor diesem Hintergrund erwarte GBC 2026 noch Minus beim ein EBITDA von 1,5 Mio. Euro. In der Folge erhöhen die Analysten das Kursziel auf 4,55 Euro (zuvor: 4,50 Euro) und erneuern das Rating „Kaufen“.

    (Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 21.10.2026, 15:20 Uhr)

    Bitte beachten Sie unseren Disclaimer zur Identität des Weitergebenden und zu möglichen Interessenskonflikten: http://www.aktien-global.de/impressum/
    Hinweise nach Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958
    Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde von der GBC AG am 21.10.2026 um 10:00 Uhr fertiggestellt und am 21.10.2026 um 14:00 Uhr erstmals veröffentlicht.

    Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: https://nwr.eqs-cockpit.com/fncls2.ssx?fn=redirect&u=f1e881038d2e4d9a5dc7caa6c4652baf

    Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung der Interessenkonflikte findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.

    Die NanoRepro Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,85 % und einem Kurs von 1,740EUR auf Tradegate (21. Oktober 2026, 15:18 Uhr) gehandelt.


    Rating: Kauf
    Analyst: Matthias Greiffenberger
    Kursziel: 4,55 EUR




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Researchguide
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Der AKTIEN-GLOBAL-RESEARCHGUIDE von www.aktien-global.de liefert aktuelle Zusammenfassungen der Small- und Mid-Cap-Analysen deutscher Researchhäuser und -abteilungen. Das gesamte Spektrum der Berichterstattung von AKTIEN-GLOBAL reicht von Marktberichten zu den wichtigsten Indizes im In- und Ausland, über News und Kommentare zu internationalen Blue-Chips bis zur laufenden Beobachtung deutscher Nebenwerte.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Researchguide
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    NanoRepro: Erhebliches Skalierungspotenzial vorhanden Nach Darstellung der Analysten Matthias Greiffenberger und Cosmin Filker von GBC ist die NanoRepro AG auf dem Weg von einem stark auf medizinische Schnelltests ausgerichteten Unternehmen hin zu einer breit aufgestellten Consumer-Health-Gruppe mit …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Kostenlos und in wenigen Schritten zum Depot Keine Kompromisse bei Preis und Leistung — egal ob Aktien, ETFs, Derivate, Fonds, Krypto oder Sparpläne.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     