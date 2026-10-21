BERNSTEIN RESEARCH stuft Engie auf 'Outperform'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Engie vor Quartalszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 27,70 Euro belassen. Der Energieversorger dürfte mit seinen Kennziffern auf gutem Weg sein, das obere Ende seiner Zielspanne für 2026 zu erreichen, schrieb Bartlomiej Kubicki in einem am Mittwoch vorliegenden Ausblick./edh/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.10.2026 / 11:23 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.10.2026 / 11:23 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.10.2026 / 11:23 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.10.2026 / 11:23 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die ENGIE Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,87 % und einem Kurs von 23,10EUR auf Tradegate (21. Oktober 2026, 15:21 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH
Analyst: Bartlomiej Kubicki
Analysiertes Unternehmen: Engie
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 27,70
Kursziel alt: 27,70
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Bartlomiej Kubicki
Analysiertes Unternehmen: Engie
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 27,70
Kursziel alt: 27,70
Währung: EUR
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