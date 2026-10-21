JPMORGAN stuft SANOFI auf 'Neutral'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Sanofi vor den am 30. Oktober erwarteten Quartalszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 85 Euro belassen. Analyst Richard Vosser verglich in einer am Mittwoch vorliegenden Studie seine Schätzungen mit den just veröffentlichten Konsensschätzungen von Vara. Beim Ergebnis je Aktie (Business EPS) liege er über der durchschnittlichen Analystenprognose, schrieb der Experte./ck/rob/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.10.2026 / 10:54 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.10.2026 / 10:57 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.10.2026 / 10:54 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.10.2026 / 10:57 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Sanofi Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,47 % und einem Kurs von 73,39EUR auf Tradegate (21. Oktober 2026, 15:30 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Richard Vosser
Analysiertes Unternehmen: SANOFI
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 85
Kursziel alt: 85
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Richard Vosser
Analysiertes Unternehmen: SANOFI
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 85
Kursziel alt: 85
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