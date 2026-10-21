JPMORGAN stuft SANOFI auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Sanofi vor den am 30. Oktober erwarteten Quartalszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 85 Euro belassen. Analyst Richard Vosser verglich in einer am Mittwoch vorliegenden Studie seine Schätzungen mit den just veröffentlichten Konsensschätzungen von Vara. Beim Ergebnis je Aktie (Business EPS) liege er über der durchschnittlichen Analystenprognose, schrieb der Experte./ck/rob/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 21.10.2026 / 10:54 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.10.2026 / 10:57 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Sanofi Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,47 % und einem Kurs von 73,39EUR auf Tradegate (21. Oktober 2026, 15:30 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Richard Vosser

Analysiertes Unternehmen: SANOFI

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 85

Kursziel alt: 85

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 85,00 € , was eine Steigerung von +15,52% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Goldman Sachs Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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