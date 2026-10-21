JPMORGAN stuft GSK auf 'Underweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für GSK vor den am 28. Oktober erwarteten Quartalszahlen auf "Underweight" mit einem Kursziel von 1700 Pence belassen. Analyst Zain Ebrahim verwies in einem am Mittwoch vorliegenden Ausblick auf die inzwischen vom Pharmahersteller veröffentlichten Konsensschätzungen. Er rechnet weiterhin mit einem soliden, kostenseitig gestützten dritten Quartal. Seine Prognose für den bereinigten Gewinn pro Aktie (Core EPS) liege etwa 3 Prozent über dem Marktkonsens./ck/rob/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 20.10.2026 / 21:59 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.10.2026 / 00:15 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die GSK Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,49 % und einem Kurs von 22,36EUR auf Tradegate (21. Oktober 2026, 15:34 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Zain Ebrahim

Analysiertes Unternehmen: GSK

Aktieneinstufung neu: negativ

Kursziel neu: 17

Kursziel alt: 17

Währung: GBP

Zeitrahmen: N/A

