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    Milliardär spricht Klartext

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    Ken Griffin schlägt Alarm: "Wir stecken fast sicher in einer KI-Blase”

    Citadel-Gründer Ken Griffin hält eine KI-Blase für fast sicher. Trotzdem glaubt er, dass die Technologie in den USA eine neue Welle von Unternehmensgründungen auslösen könnte.

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    Milliardär spricht Klartext - Ken Griffin schlägt Alarm: "Wir stecken fast sicher in einer KI-Blase”
    Foto: Gian Ehrenzeller - KEYSTONE

    Der Hedgefonds-Milliardär Ken Griffin hält es für fast sicher, dass sich die Finanzmärkte derzeit in einer Blase rund um künstliche Intelligenz befinden. Viele Unternehmen wüssten schlicht noch nicht, wie viel Geld sie in die Technologie stecken sollten und wie stark sie die Wirtschaft am Ende verändern werde, sagte der Gründer von Citadel Securities am Dienstag auf der Future of Global Markets Conference in New York.

    Amerikanische Unternehmen blickten uneinheitlich auf die Frage, wie sich aus KI-Modellen Wert schöpfen lasse, so Griffin. Viele Firmen würden inzwischen genau auf ihre Rechnungen von Anthropic und OpenAI schauen und fragten sich, wie sie daraus Produktivität ziehen könnten.

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    Besondere Brisanz bekommt die Debatte durch Anthropic selbst. Das Unternehmen soll in den kommenden Wochen die Unterlagen für einen Börsengang einreichen, der zu einem der größten IPOs überhaupt werden könnte.

    Laut einem Bericht des Wall Street Journal könnte Anthropic künftig bis zu 750 Milliarden US-Dollar zusätzlich in Rechenleistung investieren. Ob sich das auszahlt, hänge laut Griffin davon ab, ob das Unternehmen Investoren überzeugen könne, dass seine Modelle in jeder Branche unverzichtbar werden.

    Griffin selbst hat einen Meinungswandel durchlaufen. Im Januar in Davos bezeichnete er KI noch als Müll, im Mai zeigte er sich in Stanford deprimiert angesichts dessen, was die Technologie leisten könnte. Am Dienstag klang er optimistischer und sprach von einer möglichen neuen Gründerwelle in den USA, auch wenn klassische Bürojobs unter Druck gerieten.

    Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

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    Verfasst vonRedakteurJulian Schick
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