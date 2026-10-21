🎁 Mitmachen und mit etwas Glück eines von 5 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+ stehen dir dafür 3 Wege offen.   🎁 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+
    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsKommentarevorwärtsNachricht
    309 Aufrufe 309 0 Kommentare 0 Kommentare

    SpaceX-Aktien für Millionen Kinder: Elon Musk macht ein Milliardenversprechen

    Eine SpaceX-Aktie für jedes Kind in den USA: Elon Musk sorgt mit einer Ankündigung für Aufsehen, die ihn rechnerisch mehr als zehn Milliarden Dollar kosten könnte. Die Aktien sollen möglicherweise über die neuen „Trump Accounts“ verteilt werden. Doch wie die Schenkung konkret funktionieren soll, ist bislang offen.

    Hinter der spektakulären Idee steckt eine grundsätzliche Frage: Wie gelingt der Vermögensaufbau für die nächste Generation? Während die USA mit staatlichem Startkapital und günstigen Indexfonds experimentieren, soll in Deutschland die Frühstart-Rente kommen. Der Vergleich zeigt, warum beim langfristigen Investieren weniger die erste geschenkte Aktie zählt als der Zeitpunkt des Einstiegs. Denn der größte Verbündete junger Anleger ist der Zinseszinseffekt – vorausgesetzt, die Rendite stimmt.

    Weiterlesen beim Smartbroker-Blog… 





    Autor
    Daniel Saurenz
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Der ehemalige FTD-Redakteur und Börse Online-Urgestein Daniel Saurenz hat zusammen mit Benjamin Feingold das Investmentportal „Feingold Research“ gegründet. Dort präsentieren die beiden Börsianer und Journalisten ihre Markteinschätzungen, Perspektiven und Strategien samt Produktempfehlungen. Im strategischen Musterdepot werden die eigenen Ideen mit cleveren und meist etwas „anderen“ Produkten umgesetzt und für alle Leser und aktiven Anleger verständlich erläutert. Weitere Informationen: Feingold Research.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von Daniel Saurenz
    SpaceX-Aktien für Millionen Kinder: Elon Musk macht ein Milliardenversprechen Eine SpaceX-Aktie für jedes Kind in den USA: Elon Musk sorgt mit einer Ankündigung für Aufsehen, die ihn rechnerisch mehr als zehn Milliarden Dollar kosten könnte. Die Aktien sollen möglicherweise über die neuen „Trump Accounts“ verteilt werden. …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Kostenlos und in wenigen Schritten zum Depot Keine Kompromisse bei Preis und Leistung — egal ob Aktien, ETFs, Derivate, Fonds, Krypto oder Sparpläne.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     