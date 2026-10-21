SpaceX-Aktien für Millionen Kinder: Elon Musk macht ein Milliardenversprechen

Eine SpaceX-Aktie für jedes Kind in den USA: Elon Musk sorgt mit einer Ankündigung für Aufsehen, die ihn rechnerisch mehr als zehn Milliarden Dollar kosten könnte. Die Aktien sollen möglicherweise über die neuen „Trump Accounts“ verteilt werden. Doch wie die Schenkung konkret funktionieren soll, ist bislang offen.

Hinter der spektakulären Idee steckt eine grundsätzliche Frage: Wie gelingt der Vermögensaufbau für die nächste Generation? Während die USA mit staatlichem Startkapital und günstigen Indexfonds experimentieren, soll in Deutschland die Frühstart-Rente kommen. Der Vergleich zeigt, warum beim langfristigen Investieren weniger die erste geschenkte Aktie zählt als der Zeitpunkt des Einstiegs. Denn der größte Verbündete junger Anleger ist der Zinseszinseffekt – vorausgesetzt, die Rendite stimmt.

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