🎁 Mitmachen und mit etwas Glück eines von 5 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+ stehen dir dafür 3 Wege offen.   🎁 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+
    StartseitevorwärtsFondsvorwärtsF.AKTIENF.F.ST./ CL A FondsvorwärtsNachrichten zu F.AKTIENF.F.ST./ CL A

    Marktkommentar

    49 Aufrufe 49 0 Kommentare 0 Kommentare

    Heiko Böhmer (Shareholder Value): Nach der Party kommt die Rechnung: Was die Corona-Gewinner über den KI-Boom verraten

    Die Corona-Lektion vor unserer Haustür

    Marktkommentar - Heiko Böhmer (Shareholder Value): Nach der Party kommt die Rechnung: Was die Corona-Gewinner über den KI-Boom verraten
    Foto: www.assetstandard.de

    21.10.2026 - 

    Kennen Sie das Gefühl am Morgen nach einer guten Feier? Der Abend war großartig. Die Musik stimmte, die Stimmung auch. Nur der Kopf erinnert sich am nächsten Tag anders daran.

    An der Börse ist das nicht anders. Und die letzte große Party liegt gar nicht lange zurück.

    Die Corona-Lektion vor unserer Haustür

    Erinnern Sie sich an HelloFresh? Während der Lockdowns kochte halb Deutschland mit Kochboxen aus Berlin. Die Aktie wurde zum Liebling der Anleger. Heute notiert sie rund 90 Prozent unter ihrem Hoch. In den USA steht Peloton für dasselbe Muster – Heimtrainer, neue Fabriken, Milliardenpläne. Und dann öffneten die Fitnessstudios wieder.

    Was meine ich damit? Keines dieser Unternehmen war schlecht geführt. Das Problem war ein anderes: Die Manager haben eine Ausnahmesituation für den neuen Normalzustand gehalten. Sie haben Kapazitäten für eine Nachfrage gebaut, die es nur auf Zeit gab. Und sie haben dabei übersehen, dass ein Boom die Käufe von morgen oft nur vorzieht.

    Der KI-Boom folgt demselben Drehbuch

    Heute erleben wir das gleiche Muster. Nur um ein Vielfaches größer. Die großen US-Technologiekonzerne investieren Hunderte Milliarden Dollar in Rechenzentren. Chips, Strom, Turbinen, Fachkräfte – alles ist knapp, alles ist teuer. Und kein Vorstandschef will derjenige sein, der zu wenig gebaut hat.

    Das ist menschlich. Aber es ist gefährlich. Denn selbst wer diszipliniert bleibt, kann sich der Branche nicht entziehen. Bauen alle anderen zu viel, sinken die Preise für alle.

    Hinzu kommt: Ein wachsender Teil dieser Investitionen wird nicht mehr aus dem laufenden Geschäft bezahlt, sondern mit Schulden. Solange die Party läuft, fällt das niemandem auf. Bleibt die Nachfrage hinter den Erwartungen zurück, bleiben die Kredite trotzdem. Genau das war bei Peloton der eigentliche Schmerz: Die Kunden gingen. Die Verbindlichkeiten blieben.

    Damit kein Missverständnis entsteht: Ich halte KI für eine echte Revolution. Wir werden in zehn Jahren mehr davon nutzen, nicht weniger. Aber eine richtige Technologie macht noch keine gute Aktie. Das Internet hat die Welt verändert – und trotzdem haben viele Anleger, die im Jahr 2000 auf die damaligen Gewinner gesetzt haben, über ein Jahrzehnt auf ihr Geld gewartet.

    Warren Buffett hat es treffend formuliert: „Only when the tide goes out do you discover who's been swimming naked."

    Wie einseitig die Party gerade ist, zeigt ein Blick unter die Oberfläche. Der S&P 500 notiert nahe am Rekordhoch. Gleichzeitig liegt die mittlere Aktie im Index 17 Prozent unter ihrem Jahreshoch. Etwa zwei von fünf Titeln stecken mit mehr als 20 Prozent Minus im Bärenmarkt. Eine kleine Gruppe von KI-Konzernen trägt den gesamten Markt. Der Rest feiert nicht mit.

    Rekord ohne KI-Rausch

    Dass man für gute Renditen nicht auf der KI-Welle reiten muss, zeigt unser Frankfurter UCITS-ETF – Modern Value. Er hat gerade ein neues Allzeithoch erreicht. Und das mit einem geringen USA-Anteil und nur wenigen Technologieaktien. Getragen haben ihn Unternehmen, die ihr Geld beim Kunden verdienen und nicht beim Kapitalmarkt: Firmen mit Burggraben, Preissetzungsmacht und solider Bilanz – überwiegend aus Europa. Kein Rückenwind aus dem Silicon Valley. Sondern Substanz. Das ist kein Zufall, sondern das Ergebnis von Disziplin: 25 Qualitätsaktien, gleich gewichtet, jedes Quartal neu auf ihre Bewertung geprüft.

    Was bedeutet das für Anleger?

    1. Schauen Sie in Ihr Depot, nicht nur auf den Index. Viele Anleger halten über ihren Welt-ETF unbemerkt einen großen Anteil weniger US-Tech-Konzerne. Diversifikation ist das nicht. Das ist ein Klumpenrisiko.

    2. Fragen Sie, wer die Rechnung bezahlt. Ein Unternehmen, das heute Milliarden investiert, muss diese Summen morgen mit echten Kunden wieder verdienen. Gelingt das nicht, folgen Abschreibungen. Freier Cashflow ist der ehrlichste Gradmesser.

    3. Investieren Sie dort, wo gerade niemand hinschaut. Die größten Chancen liegen selten im Scheinwerferlicht. Qualitätsunternehmen abseits des KI-Hypes sind heute oft fair bewertet. Ein europäischer Baustein wie unser Modern-Value-ETF ist für US-lastige Depots eine sinnvolle Ergänzung.

    Abschließend gilt: Jede Party hat ein Ende. Die Frage ist nur, wer am Morgen danach mit Kopfschmerzen aufwacht. Wir setzen lieber auf Unternehmen, die nicht vom nächsten Rausch abhängen.








    Autor
    Asset Standard
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    AssetStandard ist das führende Portal für Vermögensverwaltende Produkte in Deutschland. Auf www.assetstandard.com werden alle Daten, Dokumente und Informationen zu diesem wachsenden Marktsegment gebündelt. Einheitliche Standards ermöglichen einzigartige Vergleiche zu den Anlageprodukten. Das Portal beinhaltet umfassende Recherche-, Analyse- und Informationsmöglichkeiten bis hin zum Asset Manager eines einzelnen Produkts.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Asset Standard
    5 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Marktkommentar Heiko Böhmer (Shareholder Value): Nach der Party kommt die Rechnung: Was die Corona-Gewinner über den KI-Boom verraten Die Corona-Lektion vor unserer Haustür
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Kostenlos und in wenigen Schritten zum Depot Keine Kompromisse bei Preis und Leistung — egal ob Aktien, ETFs, Derivate, Fonds, Krypto oder Sparpläne.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     