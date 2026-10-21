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    Besonders beachtet!

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    United Airlines Holdings - Aktie schießt in die Höhe +5,98 % - 21.10.2026

    Kursbewegung von +5,98 % bei United Airlines Holdings am 21.10.2026: Lesen Sie hier, was hinter der aktuellen Entwicklung steckt.

    Besonders beachtet! - United Airlines Holdings - Aktie schießt in die Höhe +5,98 % - 21.10.2026
    Foto: cdittmar - picture alliance / AP Photo

    United Airlines Holdings betreibt mit United Airlines eine der größten US-Fluggesellschaften. Kerngeschäft: Passagier- und Frachtbeförderung, globale Streckennetze, Allianzen (Star Alliance), Vielfliegerprogramm MileagePlus. Starke Position auf Transatlantik- und Transpazifikrouten. Hauptkonkurrenten: Delta, American, Southwest. USPs: großes internationales Netzwerk, Hubs in strategischen Metropolen, Allianzvorteile.

    United Airlines Holdings Aktie kompakt: Diese Zahlen sollten Anleger kennen - 21.10.2026

    Die United Airlines Holdings Aktie notiert aktuell bei 90,40 und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um +5,98 % zugelegt, was einem Anstieg von +5,10  entspricht. Damit gelingt der United Airlines Holdings Aktie die Trendwende: Auf das Minus von -0,12 % am Vortag folgt heute ein Plus von +5,98 %. Was steckt hinter der heutigen Kursentwicklung?

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    Der heutige Tag bringt etwas Erleichterung für United Airlines Holdings-Aktionäre, die in den vergangenen drei Monaten Verluste von -16,32 % hinnehmen mussten.

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    Im Vergleich zur Vorwoche ist die United Airlines Holdings Aktie damit um -6,29 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -9,24 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in United Airlines Holdings eine negative Entwicklung von -9,60 % erlebt.

    Während United Airlines Holdings heute deutlich zulegen kann, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der US 500 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +0,28 %.

    United Airlines Holdings Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -6,29 %
    1 Monat -9,24 %
    3 Monate -16,32 %
    1 Jahr -0,91 %
    Stand: 21.10.2026, 16:00 Uhr

    Informationen zur United Airlines Holdings Aktie

    Es gibt 325 Mio. United Airlines Holdings Aktien. Damit ist das Unternehmen 28,37 Mrd.EUR € wert.

    Wie entwickeln sich die Konkurrenten von United Airlines Holdings?

    Alaska Air Group, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -1,73 %. JetBlue Airways notiert im Plus, mit +0,15 %. Delta Air Lines (DE) notiert im Plus, mit +0,72 %. American Airlines Group legt um +0,50 % zu

    Die Aktie von United Airlines Holdings erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 37,70 %. Über 5 Jahre lag sie bei 16,58 %, über 10 Jahre bei 5,41 %.

    Lohnt sich ein Investment in die United Airlines Holdings Aktie?


    Ob sich ein Einstieg bei der United Airlines Holdings Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur United Airlines Holdings Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.


    United Airlines Holdings

    +0,23 %
    -5,00 %
    -7,61 %
    -15,15 %
    -0,02 %
    +162,54 %
    +120,15 %
    +71,06 %
    +213,04 %
    ISIN:US9100471096WKN:A1C6TV
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