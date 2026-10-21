Börsenstart USA - 21.10. - US Tech 100 stark +0,70 %

Der US 30 steht bei 52.580,65 PKT und gewinnt bisher +0,15 %.

Top-Werte: Goldman Sachs Group +1,09 %, IBM +1,02 %, Caterpillar +0,85 %, Cisco Systems +0,73 %, McDonald's -0,93 %

Flop-Werte: Amazon -1,22 %, Johnson & Johnson -1,14 %, Verizon Communications -1,08 %

Der US Tech 100 steht aktuell (15:59:25) bei 29.698,86 PKT und steigt um +0,70 %.

Top-Werte: SpaceX +6,56 %, Datadog Registered (A) +3,92 %, Intuitive Surgical +3,72 %, Tesla +3,70 %, Netflix +3,56 %

Flop-Werte: CoreWeave Registered (A) -5,09 %, Nebius Group Registered (A) -4,11 %, PDD Holdings Incorporation (A) (A) -2,75 %, Astera Labs -2,71 %, Intel -2,27 %

Der US 500 steht aktuell (15:59:26) bei 7.732,85 PKT und steigt um +0,28 %.

Top-Werte: United Airlines Holdings +5,98 %, EchoStar Registered (A) +5,09 %, Danaher +4,98 %, Charles River Laboratories International +4,10 %, Datadog Registered (A) +3,92 %

Flop-Werte: Chipotle Mexican Grill -4,45 %, AT&T -4,30 %, Oracle -2,65 %, Charter Communications Registered (A) -2,58 %, Intel -2,27 %