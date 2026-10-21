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    Russisches Kampfflugzeug stürzt in Region Kaliningrad ab

    Für Sie zusammengefasst
    • Russische Su-30 stürzt bei Übungsflug in Kaliningrad ab
    • Besatzung katapultiert sich, keine Lebensgefahr besteht
    • Absturzursache unklar, Flugzeug ohne Munition an Bord
    Russisches Kampfflugzeug stürzt in Region Kaliningrad ab
    Foto: Siarhei - 356130783

    KALININGRAD (dpa-AFX) - Ein russisches Kampfflugzeug ist in der Ostsee-Exklave Kaliningrad bei einem Übungsflug abgestürzt. Die Besatzung der Maschine vom Typ Suchoi Su-30 habe sich herauskatapultiert, meldeten russische Agenturen unter Berufung auf das Verteidigungsministerium. Es bestehe keine Lebensgefahr. Das Flugzeug sei in unbewohntem Gebiet abgestürzt und habe keine Munition an Bord gehabt. Hintergründe zu einer möglichen Ursache des Vorfalls gab es zunächst nicht.

    Die Su-30 ist ein zweisitziges Mehrkampfflugzeug, dessen Entwicklung noch in der Sowjetunion begann. Russland setzt Maschinen dieses Typs auch in seinem seit mehr als viereinhalb Jahren andauernden Angriffskrieg gegen die Ukraine ein. Zudem beklagen die baltischen Staaten und Polen immer wieder Luftraumverletzungen durch russische Kampfjets. Moskau verweist dabei auf planmäßige Übungsflüge.

    Es kommt immer wieder vor, dass russische Militärmaschinen bei Übungen abstürzen. Mitunter kommt dabei auch die Besatzung ums Leben./ksr/DP/mis






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