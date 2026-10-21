JPMORGAN stuft ASTRAZENECA auf 'Overweight'
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - JPMorgan hat Astrazeneca vor den am 30. Oktober erwarteten Quartalszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 16000 Pence belassen. Die Aktie des Pharmaunternehmens befindet sich zudem auf der "Analyst Focus List" der US-Bank. Analyst Richard Vosser verwies in einem am Mittwoch vorliegenden Ausblick auf die just veröffentlichten Konsensschätzungen. Er erwarte weiterhin ein solides drittes Quartal. Seine Prognose für den Gewinn pro Aktie im Kerngeschäft Pharma (Core EPS) entspreche dem Marktkonsens. Zudem rechnet er mit einer Bestätigung der Jahresziele, was den Marktkonsens untermauern sollte./ck/rob/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.10.2026 / 20:29 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.10.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.10.2026 / 20:29 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.10.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die AstraZeneca Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,13 % und einem Kurs von 150,5EUR auf Tradegate (21. Oktober 2026, 15:24 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Richard Vosser
Analysiertes Unternehmen: ASTRAZENECA
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 160
Kursziel alt: 160
Währung: GBP
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Richard Vosser
Analysiertes Unternehmen: ASTRAZENECA
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 160
Kursziel alt: 160
Währung: GBP
Zeitrahmen: N/A
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