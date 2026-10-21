Was neue Regeln für bestehende Solarparks bedeuten könnten

Das lenkt den Blick auf bestehende Solarparks und deren Weiterentwicklung mit Batteriespeichern. Ob daraus ein wirtschaftlicher Vorteil entsteht, entscheidet sich allerdings am einzelnen Projekt.

Ein Gastbeitrag von Marvin Großkrüger

Was die Studie tatsächlich zeigt

Prognos untersucht im Auftrag des Bundesverbands der Energie- und Wasserwirtschaft, wie mehrere geplante Maßnahmen gemeinsam auf die Stromgestehungskosten neuer Wind- und Solaranlagen wirken. Grundlage sind die Kabinettsentwürfe zur EEG-Novelle und zum Netzanschlusspaket vom 29. Juli 2026 sowie der Entwurf der Bundesnetzagentur zur Netzentgeltreform AgNes vom 6. August 2026. Die Modellprojekte nehmen ab 2027 an Ausschreibungen teil und gehen 2029 in Betrieb. [1]

Bei nach Süden ausgerichteten Freiflächenanlagen steigen die modellierten Stromgestehungskosten von 55,6 auf 72,2 Euro je Megawattstunde, also um rund 30 Prozent. Für Anlagen mit Ost-West-Ausrichtung beträgt der Anstieg rund 26 Prozent. Betrachtet werden unter anderem begrenzte Einspeiseleistung, zeitweise Abregelung ohne Entschädigung und zusätzliche Netzkosten. Zweiseitige Differenzverträge und das Zusammenspiel mit Speichern werden ergänzend qualitativ eingeordnet. [1]

Diese Zahlen beschreiben ein Szenario mit hoher kumulierter Belastung. Sie sind keine Prognose der tatsächlich eintretenden Kosten. Wechselwirkungen zwischen den Maßnahmen sind nur begrenzt berücksichtigt; mögliche Vorteile für das Netz und die Volkswirtschaft wurden nicht beziffert. Die Untersuchung zeigt damit vor allem, wie stark neue Projekte auf das Zusammenwirken der Vorhaben reagieren können. [1, 2]

Warum Freiflächenanlagen besonders betroffen sind

Zusätzliche Zahlungen erhöhen die Kosten eines Solarparks. Wird zugleich weniger Strom ins Netz eingespeist, verteilen sich diese Kosten auf eine kleinere vermarktbare Strommenge. Genau diese Kombination belastet die Wirtschaftlichkeit. Der Entwurf des Netzanschlusspakets sieht für Solaranlagen des ersten Segments, die ab dem 1. Januar 2027 angeschlossen werden, eine Begrenzung der maximalen Wirkleistungseinspeisung am Netzverknüpfungspunkt auf 70 Prozent der installierten Leistung vor. Das bedeutet keine pauschale Kürzung des Jahresertrags um 30 Prozent. Für neue Anschlussvorhaben kann zudem ein zeitlich und mengenmäßig begrenzter Verzicht auf Redispatch-Entschädigung hinzukommen, wenn das Netzgebiet bereits bei Ermittlung des Netzverknüpfungspunkts als kapazitätslimitiert ausgewiesen war. [3]

Auch die künftige Förderung verändert die Kalkulation. Zweiseitige Differenzverträge sollen niedrige Markterlöse absichern und bei hohen Erlösen Rückzahlungen auslösen. Wie viel Spielraum für zusätzliche Vermarktungs- und Speichererlöse verbleibt, hängt von ihrer konkreten Ausgestaltung ab. [1]

Welche Vorteile der Bestand behalten kann

Aus unternehmerischer Sicht rückt damit der Bestand stärker in den Fokus. Ein vorhandener Netzanschluss und ein noch laufender EEG-Förderanspruch können wirtschaftlich wertvoll sein. Die Studie bewertet jedoch keine bestehenden Anlagen. Ein möglicher Vorteil des Bestands ist deshalb eine Schlussfolgerung aus den unterschiedlichen Rahmenbedingungen, kein von Prognos berechneter Wertzuwachs.

Ein konkretes Beispiel liefert der AgNes-Entwurf: Erzeugungsanlagen, die vor Bekanntgabe der Festlegung in Betrieb sind, sollen das neue Einspeise-Finanzierungsentgelt erst nach Ablauf von 20 Jahren seit ihrer Inbetriebnahme zahlen. Bei einer 2021 in Betrieb genommenen Anlage wäre dies grundsätzlich ab 2041 der Fall. Dieser Schutz betrifft ein bestimmtes Entgelt und ist kein Alleinstellungsmerkmal des Bestands. [4]

Auch Neuprojekte mit endgültiger Investitionsentscheidung vor Bekanntgabe können profitieren. Grundsätzlich müssen sie dafür bis zum 4. August 2029 in Betrieb gehen. Für bestimmte staatliche Ausschreibungen enthält der Entwurf Sonderregeln zum maßgeblichen Investitionszeitpunkt und lässt längere Realisierungsfristen zu. Die Investitionsentscheidung wäre dem Netzbetreiber bis zum 31. März 2027 nachzuweisen. [4]

Auch die bestehende Förderung ersetzt keine Prüfung der tatsächlichen Erlöse. Bei der gleitenden Marktprämie bleiben die jeweils anwendbaren Negativpreisregeln und die Vermarktung maßgeblich. Für den Anlagenwert zählen darüber hinaus technischer Zustand, Ertragsentwicklung, Restförderdauer, Betriebskosten und Finanzierung. Der vorhandene Anschluss kann zudem bereits im Kaufpreis berücksichtigt sein.

Wann ein Speicher den Bestand wirtschaftlich verbessern kann

Auch Bestandsanlagen sind veränderten Strompreisen ausgesetzt. Nach Angaben der Bundesnetzagentur gab es 2025 insgesamt 573 Stunden mit negativen Großhandelspreisen, nach 457 Stunden im Jahr 2024. Ein Speicher kann Solarstrom aus Stunden mit niedrigen oder negativen Preisen in Zeiten mit höheren Preisen verlagern. Die Zahl negativer Stunden allein belegt jedoch noch keine rentable Nachrüstung. Entscheidend sind das Erzeugungsprofil des Parks, die nutzbaren Preisunterschiede und die passende Dimensionierung. 5]

Die EEG-Förderung kann bei einer zulässigen Zwischenspeicherung grundsätzlich erhalten bleiben. Dafür müssen die Fördervoraussetzungen erfüllt und die Strommengen entsprechend gemessen und zugeordnet werden. Die Clearingstelle EEG|KWKG stellt für den maßgeblichen Marktwert und einen möglichen Förderungswegfall bei negativen Preisen auf den Zeitpunkt der Netzeinspeisung aus dem Speicher ab. Welche Negativpreisregel gilt, hängt unter anderem von Inbetriebnahme, gegebenenfalls Gebotstermin und Anlagengröße ab. [6]

Wird zusätzlich Netzstrom geladen, kommt für die Förderung des erneuerbaren Anteils die Abgrenzungsoption nach der am 1. Oktober 2026 beschlossenen MiSpeL-Festlegung in Betracht. Bis zum 30. September 2027 setzt ihre Nutzung das Einverständnis des Netzbetreibers und des Messstellenbetreibers voraus. Auch hier müssen Messung, Abrechnung und Betriebsmodell die jeweiligen Anforderungen erfüllen. [8]

Das eröffnet Möglichkeiten, ist aber kein pauschaler Vergütungsaufschlag. Verglichen werden muss der Betrieb mit Speicher mit dem Betrieb ohne Speicher: Welche Verkaufserlöse und Förderzahlungen sind jeweils erreichbar? Was bleibt nach Speicherverlusten, Alterung, Investitions-, Betriebs- und Vermarktungskosten? Erst diese Rechnung zeigt, ob die zeitliche Verschiebung einen wirtschaftlichen Mehrwert schafft. Ein höherer Verkaufspreis am Abend genügt als Investitionsbegründung nicht.

Warum die Übergangsregeln genau geprüft werden müssen

Für die gesetzliche Netzentgeltbefreiung von Speichern sieht der AgNes-Entwurf eine zusätzliche Bedingung vor: Die endgültige Investitionsentscheidung muss vor Bekanntgabe der Festlegung getroffen sein. Als Bekanntgabetermin nennt der Entwurf den 1. Januar 2027. Der Nachweis beim Netzbetreiber wäre bis zum 31. März 2027 zu führen. Ein interner Investitionsbeschluss genügt dafür nicht: Verlangt werden verbindliche Komponentenbestellungen für mindestens die Hälfte des Investitionsvolumens und Verträge, aus denen sich der Betreiber nicht ohne wesentlichen Vermögensschaden lösen kann. [4]

Die gesetzlichen Voraussetzungen aus § 118 Absatz 6 Sätze 1 und 3 EnWG bleiben nach Ziffer 17.5 des Entwurfs im Übrigen ausdrücklich bestehen. Dazu zählen die Inbetriebnahmefrist bis zum 4. August 2029 und die Anforderungen an den Netzbezug zur Speicherung mit späterer Rückspeisung in dasselbe Netz. Eine rechtzeitige Investitionsentscheidung allein reicht für diese Befreiung daher nicht aus. [4, 7]

Für nachgerüstete Batterien an bestehenden Solarparks enthält der Entwurf daneben einen konkreten Vorteil: Nach seiner Begründung soll die Kapazitätsnutzung einer gekoppelten Batterie desselben Netznutzers am verbleibenden Vertrauensschutz der Erzeugungsanlage teilhaben, auch bei späterer Nachrüstung. Eine zusätzlich geschaffene Netzanschlusskapazität wird davon jedoch nicht erfasst. Die Nachrüstung eröffnet damit keinen neuen 20-jährigen Schutzzeitraum. 4]

Eine Nachrüstung ist deshalb ein eigenständiges Investitionsprojekt. Netzanschluss, technische Auslegung, Messung und Vermarktung müssen zusammenpassen. Die geplanten Übergangsfristen gehören in diese Prüfung; sie ersetzen weder die Wirtschaftlichkeitsrechnung noch die Prüfung der endgültig beschlossenen Regeln.

Was daraus für Politik und Investoren folgt

Der BDEW fordert angesichts der Ergebnisse, den Ausschreibungshöchstwert für Freiflächenanlagen anzuheben. Für die politische Bewertung kommt es zugleich auf die gemeinsame Wirkung der Vorhaben an: Zusätzliche Projektkosten müssen ebenso betrachtet werden wie mögliche Einsparungen beim Netz und eine effizientere Netznutzung. Die Studie liefert dafür einen wichtigen Beitrag auf der Kostenseite, aber noch keine vollständige gesamtwirtschaftliche Bilanz. [2]

Für Investoren lohnt sich der genauere Blick auf bestehende Solarparks. Vorhandene Infrastruktur, laufende Förderansprüche und mögliche Übergangsprivilegien können eine gute Ausgangslage schaffen. Ein passend ausgelegter Speicher kann sie verbessern, wenn die zusätzlichen Erlöse seine Kosten decken und das Investitionsrisiko angemessen vergüten. Ob daraus ein höherer Anlagenwert entsteht, entscheidet die konkrete Rechnung. Die Chance liegt in der gezielten Weiterentwicklung geeigneter Standorte.

Über Marvin Großkrüger:

Marvin Großkrüger ist seit über 20 Jahren Unternehmer. Er hat mehr als 20 Gesellschaften aufgebaut, einzelne davon skaliert und verkauft. Heute liegt sein Schwerpunkt in den erneuerbaren Energien. Mit GreenBESS entwickelt und strukturiert er Photovoltaik- und Batteriespeicherprojekte. Zu seinen Gründungen zählt auch die Vestra Wirtschaftskanzlei.

Stand: 14. Oktober 2026. Der Beitrag gibt die unternehmerische Einschätzung des Autors wieder. Die in der Prognos-Studie untersuchten Reformvorhaben sind noch nicht abschließend beschlossen. Ihre endgültige Ausgestaltung und die wirtschaftlichen Auswirkungen sind für das jeweilige Projekt zu prüfen.

Quellen

[1] Prognos für den BDEW, Auswirkungen geplanter regulatorischer Maßnahmen auf die Stromgestehungskosten von Wind an Land und Photovoltaik, Kurzbericht, September 2026, S. 7–12, 18–19, 29–36 und 38–42. Studie

[2] BDEW, Einordnung der Prognos-Studie und Forderungen, 8. Oktober 2026. Veröffentlichung

[3] Bundesregierung, Entwurf des Netzanschlusspakets, Bundestagsdrucksache 21/7866, insbesondere S. 14–15 und 58–59. Gesetzentwurf

[4] Bundesnetzagentur, AgNes-Festlegungsentwurf vom 6. August 2026, Ziffern 2 Nr. 1, 10.2, 17.4, 17.5 und 20 sowie Begründung Rn. 412–413 und 516–518. Festlegungsentwurf

[5] Bundesnetzagentur, Daten zum Strommarkt 2025, 5. Januar 2026. Strommarktdaten

[6] Clearingstelle EEG|KWKG, häufige Rechtsfragen zu Speicherzubau, Marktwert und negativen Preisen. Nr. 222 · Nr. 267 · Nr. 264

[7] Energiewirtschaftsgesetz, § 118 Absatz 6, Übergangsregelungen für Speicher. Gesetzestext