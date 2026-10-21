Aktien New York
Gewinne - SpaceX mildert KI-Bedenken
- SpaceX-Zahlen hellen die Nasdaq-Stimmung auf
- Gewinn und Umsatzplus beflügeln SpaceX-Aktie
- SpaceX-Tesla-Fusion erwogen, Behördenhürden bleiben
NEW YORK (dpa-AFX) - Der Raumfahrt- und KI-Konzern SpaceX hat am Mittwoch mit seinen Quartalszahlen die Stimmung an der US-Technologiebörse Nasdaq wieder aufgehellt. Im frühen Handel zog der Tech-Auswahlindex Nasdaq 100 um 0,76 Prozent auf 29.714 Punkte an, nachdem er am Vortag erneut anfällig für Verluste gewesen war.
"SpaceX scheint genau das geliefert zu haben, wonach der Markt gesucht hat: den Beweis, dass die Nachfrage im Bereich der KI nach wie vor sehr real ist", sagte Simon Wiersma, Chef-Anlagestratege bei der niederländischen Bank ING.
Der am Dienstag schon starke Leitindex Dow Jones Industrial gewann am Mittwoch weitere 0,19 Prozent auf 52.593 Punkte. Der marktbreite S&P 500 legte um 0,32 Prozent auf 7.737 Punkte zu.
Der positiv aufgenommene Quartalsbericht und Fusionsüberlegungen bescherten den Aktien von SpaceX einen Kurssprung von 10,5 Prozent. Am Vortag nach US-Börsenschluss hatte der Konzern berichtet, dass nach einer langen Durststrecke im vergangenen Quartal ein Milliardengewinn erwirtschaftet wurde. Hinzu kam eine überraschend deutliche Umsatzsteigerung.
"Das hat die Stimmung nicht nur gegenüber SpaceX selbst, sondern auch gegenüber dem gesamten KI-Ökosystem verbessert", so Experte Wiersma. Jüngst noch hatten KI-Aktien einen schweren Stand. Marktteilnehmer fragten sich, ob sich die immensen Investitionen im KI-Bereich letztlich auszahlen.
SpaceX-Chef Elon Musk bestätigte zudem Überlegungen für einen Zusammenschluss von SpaceX mit dem ebenfalls von ihm geführten Elektroautobauer und Batteriehersteller Tesla , der an diesem Mittwoch nachbörslich Zahlen vorlegt. Für dessen Aktien ging es zuletzt um 3,7 Prozent nach oben.
Die strategische Logik einer solchen Transaktion, über die schon länger spekuliert wird, bleibt nach Einschätzung von JPMorgan-Analyst Rajat Gupta schlüssig. An dem gemeinsamen Unternehmen könnte Musk anschließend mehr als 50 Prozent halten. Die entscheidenden Hürden seien die Zustimmung der übrigen Tesla-Aktionäre und der Wettbewerbsbehörden. Letztere dürfte - entgegen den Aussagen von Musk - das größere Hindernis sein, glaubt Gupta./ajx/he
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SpaceX Aktie
Die SpaceX Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,02 % und einem Kurs von 52.491 auf Ariva Indikation (21. Oktober 2026, 16:04 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SpaceX Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 245,25USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 210,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 300,00USD was eine Bandbreite von +45,55 %/+107,93 % bedeutet.
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so, ich bin auch wieder daheim (war nur eine Woche Ostsee) und will ein kleines Update zum Besten geben...
Einzelaktien kaufe ich wie schon erwähnt zunehmend weniger, hier habe ich aber trotzdem meine Anfang Oktober eröffnete Position Blackstone Secured Lending BDC (A3DHXC) noch etwas ausgebaut. Hier gefällt mir deren Portfolio (nahezu komplett erstrangig besicherte Darlehen), eine erfahrene Blackstone im Hintergrund für preiswerte und problemlose Refinanzierungen, im Marktvergleich preiswerte Verw-Gebühren, und der nach dem (meiner Meinung übertriebenen) Abverkauf preiswerten Bewertung (KBV <1, selten bei dieser BDC!). Zudem locken aktuell fast 13% Dividende.
Aktiendepot – Update September 2026
Mittlerweile sind wir schon wieder eine Woche zuhause und der Alltag hat uns wieder fest im Griff. Aber wir hatten eine fantastische Woche in New York mit unglaublich vielen, schönen Erlebnissen und unvergesslichen Eindrücken. Jetzt geht es aber direkt wieder zurück zum eigentlichen Thema – der Börse und meiner entsprechenden Depotentwicklung!
Nachfolgend hiermit mein verspätetes September-Update:
Dividendenübersicht
Hiermit die bisherige Übersicht aller Netto-Dividendenerträge der ersten 9 Monate nach den letzten Zahlungseingängen für September:
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Hinweis: Der aufgeführte Betrag von Intel ist nach Verkauf aus der Gesamtsumme des investierten Kapitals bereits herausgerechnet!
Zukäufe/Verkäufe 2026
Direkt zum Monatsbeginn September gab es nach längerer Pause mal wieder ein weiterer Zukauf, aber wie immer keine Verkäufe.
Zum 01.09.26 wanderten weitere 6 McDonald´s-Aktien in mein Aktiendepot zum Preis von je 226,90 € bzw. einem Gesamtpreis in Höhe von 1.369,70 € (inkl. 8,30 € Ordergebühren):
Nach Kauf ging der Kurs bei McDonalds (natürlich) noch deutlich tiefer Richtung 204 €. Aber insbesondere Wolters Kluwer haben sich mittlerweile deutlich erholt.
Neues Rekordhoch
In den letzten Tagen konnte sich das Depot immer wieder auf neue Rekordwerte hochschrauben und erreichte sogar am heutigen Morgen bei Erfassung meines Updates ein neues Rekordhoch – hauptsächlich getragen von den Nachkäufen im laufe des Jahres. Die YTD-Rendite ist bereinigt überschaubar, aber immer noch positiv. Und die Gesamtentwicklung passt weiterhin, damit bin ich zufrieden:
Stand der Zielerreichung meiner gesetzten Ziele für das Börsenjahr 2026
1. Mind. 4.300 € Netto-Dividenden für das Gesamtjahr 2026
= 3.515,70 € / 4.300 € (= 81,76 %)
2. Netto-Dividenden in Höhe von über 5 % p.a. zum Jahresende auf der gewohnten Berechnungsgrundlage Dividenden in Bezug auf das zuletzt investierte Kapital (= Gesamtsumme aller Einstiegspreise inkl. aller Ordergebühren).
= 3,75 % / 5 % (= 75 %)
Das Depot hält weiterhin den Kurs und die Zielerreichungen liegen alle im Soll!
Das nächste Depotupdate kommt auch schon wieder in Sichtweite. Bis dahin weiterhin allen viel Erfolg!
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