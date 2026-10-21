Gewinne - SpaceX mildert KI-Bedenken

"SpaceX scheint genau das geliefert zu haben, wonach der Markt gesucht hat: den Beweis, dass die Nachfrage im Bereich der KI nach wie vor sehr real ist", sagte Simon Wiersma, Chef-Anlagestratege bei der niederländischen Bank ING.

NEW YORK (dpa-AFX) - Der Raumfahrt- und KI-Konzern SpaceX hat am Mittwoch mit seinen Quartalszahlen die Stimmung an der US-Technologiebörse Nasdaq wieder aufgehellt. Etwas mehr als eine Stunde nach dem Börsenstart zog der Tech-Auswahlindex Nasdaq 100 um 0,74 Prozent auf 29.708 Punkte an, nachdem er am Vortag erneut anfällig für Verluste gewesen war.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Der am Dienstag starke Leitindex Dow Jones Industrial notierte am Mittwoch prozentual unverändert bei 52.496 Punkten. Der marktbreite S&P 500 legte um 0,20 Prozent auf 7.728 Punkte zu.

Der positiv aufgenommene Quartalsbericht und Fusionsüberlegungen bescherten den Aktien von SpaceX einen Kurssprung von rund 10 Prozent. Am Vortag nach US-Börsenschluss hatte der Konzern berichtet, dass nach einer langen Durststrecke im vergangenen Quartal ein Milliardengewinn erwirtschaftet wurde. Hinzu kam eine überraschend deutliche Umsatzsteigerung.

"Das hat die Stimmung nicht nur gegenüber SpaceX selbst, sondern auch gegenüber dem gesamten KI-Ökosystem verbessert", so Experte Wiersma. Jüngst noch hatten KI-Aktien einen schweren Stand. Marktteilnehmer fragten sich, ob sich die immensen Investitionen im KI-Bereich letztlich auszahlen können.

SpaceX-Chef Elon Musk bestätigte zudem Überlegungen für einen Zusammenschluss von SpaceX mit dem ebenfalls von ihm geführten Elektroautobauer und Batteriehersteller Tesla , dessen Aktienkurs zuletzt um mehr als 3 Prozent anzog.

Tesla legt an diesem Mittwoch nachbörslich Quartalszahlen vor. Auch der Social-Media-Riese Meta sowie der Chiphersteller Texas Instruments und das IT-Unternehmen IBM öffnen dann ihre Bücher.

Die strategische Logik einer SpaceX-Tesla-Transaktion bleibt nach Einschätzung von JPMorgan-Analyst Rajat Gupta schlüssig. An dem gemeinsamen Unternehmen könnte Musk anschließend mehr als 50 Prozent halten. Die entscheidenden Hürden seien die Zustimmung der übrigen Tesla-Aktionäre und der Wettbewerbsbehörden. Letztere dürfte - entgegen den Aussagen von Musk - das größere Hindernis sein, glaubt Gupta.

Die Titel von Supermicro gewannen am Mittwoch 11 Prozent. Dank der hohen Nachfrage aus der KI-Branche legte der Computer- und Serverhersteller ebenfalls starke Quartalszahlen vor.

Dagegen litten Netflix unter einem Kursrutsch von 5 Prozent. Der Streamingdienst hatte für das vergangene Quartal das schwächste Wachstum seit Jahren ausgewiesen.

Die Aktien des Telekomkonzerns AT&T büßten nach Geschäftszahlen 6 Prozent ein. Das Unternehmen hatte für das dritte Quartal weniger Mobilfunkkunden gemeldet als von Analysten erwartet, was den harten Wettbewerb auf dem Markt widerspiegelt - auch angesichts des möglichen Markteintritts von SpaceX.

Die Papiere von Abbott Laboratories verloren 2,6 Prozent. Das Gesundheits- und Medizintechnikunternehmen hatte im vergangenen Quartal einen deutlichen Gewinnrückgang verzeichnet./ajx/he

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SpaceX Aktie Die SpaceX Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,40 % und einem Kurs von 87,38 auf Tradegate (21. Oktober 2026, 17:00 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SpaceX Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -. Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 281,86USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 225,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 500,00USD was eine Bandbreite von +54,68 %/+243,74 % bedeutet.



