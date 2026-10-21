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    AKTIE IM FOKUS

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    CTS Eventim auf Siebenmonatshoch - Ananym Capital eingestiegen

    Für Sie zusammengefasst
    • CTS-Aktie springt nach Einstieg eines Investors
    • JPMorgan wertet Einstieg als Kurstreiber
    • Ananym sieht KI und Rückkäufe als Werthebel
    AKTIE IM FOKUS - CTS Eventim auf Siebenmonatshoch - Ananym Capital eingestiegen
    Foto: Hauke-Christian Dittrich - picture alliance/dpa

    FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aktie von CTS Eventim ist angesichts des Einstiegs eines aktivistischen Investors am Mittwochnachmittag auf den höchsten Stand seit sieben Monaten gesprungen. Zuletzt ging es um 5,5 Prozent auf 65,10 Euro hoch. JPMorgan-Analystin Lara Simpson sprach von einem "willkommenen Kurstreiber" für die Aktie. Damit versuchen die CTS-Aktien auch den Ausbruch aus der jüngsten Handelsspanne.

    Die in New York ansässige Firma Ananym Capital Management ist beim Eventveranstalter und Ticketanbieter eingestiegen. Charlie Penner, Mitbegründer und Leiter des Bereichs "Engagement" bei Ananym, sieht laut der Nachrichtenagentur Bloomberg mehrere Hebel zur weiteren Wertschöpfung für den MDax -Konzern: etwa durch neue Verträge für Veranstaltungsstätten, den Einsatz agentischer KI oder auch Aktienrückkäufe. Das Engagement von Ananym bei CTS sei "freundschaftlich", sagte er außerdem./ck/mis

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur CTS Eventim Aktie

    Die CTS Eventim Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,18 % und einem Kurs von 64,80 auf Tradegate (21. Oktober 2026, 16:13 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der CTS Eventim Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    CTS Eventim zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,4400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,4900 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 91,14EUR. Von den letzten 7 Analysten der CTS Eventim Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 68,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 100,00EUR was eine Bandbreite von +6,00 %/+55,88 % bedeutet.





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