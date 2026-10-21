CTS Eventim auf Siebenmonatshoch - Ananym Capital eingestiegen

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur CTS Eventim Aktie

Die CTS Eventim Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,18 % und einem Kurs von 64,80 auf Tradegate (21. Oktober 2026, 16:13 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der CTS Eventim Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

CTS Eventim zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,4400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,4900 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 91,14EUR. Von den letzten 7 Analysten der CTS Eventim Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 68,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 100,00EUR was eine Bandbreite von +6,00 %/+55,88 % bedeutet.