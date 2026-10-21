Regierung geht vorsorglich offline

STUTTGART (dpa-AFX) - Wegen einer weltweiten gravierenden Sicherheitslücke hat die Landesregierung ihre Webseiten vorübergehend vom Netz genommen. Die Homepages der Ministerien und Regierungspräsidien sind seit mehreren Stunden nicht mehr zugänglich, dort sind teils Hinweise auf Wartungsarbeiten zu lesen. "Die Maßnahme dient dem vorsorglichen Schutz der Infrastruktur, bis die Entwickler die erforderlichen Sicherheitsupdates bereitstellen", teilte das Staatsministerium der dpa mit. Auch Universitäten gingen teils offline.

Angreifer könnten die Schwachstellen aus der Ferne ausnutzen, um Schadcode auf Webservern mit PHP-Anwendungen auszuführen und IT-Systeme zu kompromittieren, so der Sprecher weiter. Man werde Sicherheitsupdates einspielen und die Seiten dann wieder freischalten.