Aktien mit extremer Performance im TecDAX am 21.10.2026

🔍 wallstreetONLINE-Community zu Infineon Technologies (KI-generierte Zusammenfassung)

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Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den jüngsten Kursrückgang der Infineon-Aktie und die Frage, ob die Unterstützung bei 55 Euro hält. Einige sehen die niedrigeren Kurse als Einstiegschance und stocken auf; 30 Euro werden als interessant bezeichnet. Zudem werden mögliche Liquiditätsprobleme einzelner Anbieter erwähnt und eine Erholung im kommenden Jahr erwartet.