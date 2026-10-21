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    Top & Flop

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    Aktien mit extremer Performance im TecDAX am 21.10.2026

    Top & Flop - Aktien mit extremer Performance im TecDAX am 21.10.2026
    Foto: Infinity News Collective - picture alliance

    Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im TecDAX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 21.10.2026 im TecDAX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!

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    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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    Chart Jenoptik
    ISIN: DE000A2NB601
    WKN: A2NB60
    Die Jenoptik Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +10,25 %.

    TeamViewer
    Tagesperformance: +5,06 %
    Platz 2
    Performance 1M: +14,22 %
    Chart TeamViewer
    ISIN: DE000A2YN900
    WKN: A2YN90
    Die TeamViewer Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +5,06 %.

    OHB
    Tagesperformance: +3,75 %
    Platz 3
    Performance 1M: +16,14 %
    Chart OHB
    ISIN: DE0005936124
    WKN: 593612
    Die OHB Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,75 %.

    SMA Solar Technology
    Tagesperformance: +3,51 %
    Platz 4
    Performance 1M: -5,95 %
    Chart SMA Solar Technology
    ISIN: DE000A0DJ6J9
    WKN: A0DJ6J
    Die SMA Solar Technology Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,51 %.

    Eckert & Ziegler
    Tagesperformance: +3,08 %
    Platz 5
    Performance 1M: +8,61 %
    Chart Eckert & Ziegler
    ISIN: DE0005659700
    WKN: 565970
    Die Eckert & Ziegler Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,08 %.

    Carl Zeiss Meditec
    Tagesperformance: +2,74 %
    Platz 6
    Performance 1M: +18,14 %
    Chart Carl Zeiss Meditec
    ISIN: DE0005313704
    WKN: 531370
    Die Carl Zeiss Meditec Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,74 %.

    Infineon Technologies
    Tagesperformance: +2,62 %
    Platz 7
    Performance 1M: -4,50 %
    Chart Infineon Technologies
    ISIN: DE0006231004
    WKN: 623100
    Die Infineon Technologies Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,62 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Infineon Technologies (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den jüngsten Kursrückgang der Infineon-Aktie und die Frage, ob die Unterstützung bei 55 Euro hält. Einige sehen die niedrigeren Kurse als Einstiegschance und stocken auf; 30 Euro werden als interessant bezeichnet. Zudem werden mögliche Liquiditätsprobleme einzelner Anbieter erwähnt und eine Erholung im kommenden Jahr erwartet.

    Draegerwerk
    Tagesperformance: +2,26 %
    Platz 8
    Performance 1M: -14,52 %
    Chart Draegerwerk
    ISIN: DE0005550636
    WKN: 555063
    Die Draegerwerk Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,26 %.

    Ottobock
    Tagesperformance: -2,13 %
    Platz 9
    Performance 1M: -10,39 %
    Chart Ottobock
    ISIN: DE000BCK2223
    WKN: BCK222
    Die Ottobock Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,13 %.

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