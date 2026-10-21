Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im TecDAX am 21.10.2026
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im TecDAX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 21.10.2026 im TecDAX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
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TeamViewer
Tagesperformance: +5,06 %
Tagesperformance: +5,06 %
Platz 2
Performance 1M: +14,22 %
Performance 1M: +14,22 %
OHB
Tagesperformance: +3,75 %
Tagesperformance: +3,75 %
Platz 3
Performance 1M: +16,14 %
Performance 1M: +16,14 %
SMA Solar Technology
Tagesperformance: +3,51 %
Tagesperformance: +3,51 %
Platz 4
Performance 1M: -5,95 %
Performance 1M: -5,95 %
Eckert & Ziegler
Tagesperformance: +3,08 %
Tagesperformance: +3,08 %
Platz 5
Performance 1M: +8,61 %
Performance 1M: +8,61 %
Carl Zeiss Meditec
Tagesperformance: +2,74 %
Tagesperformance: +2,74 %
Platz 6
Performance 1M: +18,14 %
Performance 1M: +18,14 %
Infineon Technologies
Tagesperformance: +2,62 %
Tagesperformance: +2,62 %
Platz 7
Performance 1M: -4,50 %
Performance 1M: -4,50 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Infineon Technologies (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den jüngsten Kursrückgang der Infineon-Aktie und die Frage, ob die Unterstützung bei 55 Euro hält. Einige sehen die niedrigeren Kurse als Einstiegschance und stocken auf; 30 Euro werden als interessant bezeichnet. Zudem werden mögliche Liquiditätsprobleme einzelner Anbieter erwähnt und eine Erholung im kommenden Jahr erwartet.
Draegerwerk
Tagesperformance: +2,26 %
Tagesperformance: +2,26 %
Platz 8
Performance 1M: -14,52 %
Performance 1M: -14,52 %
Ottobock
Tagesperformance: -2,13 %
Tagesperformance: -2,13 %
Platz 9
Performance 1M: -10,39 %
Performance 1M: -10,39 %
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