Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im Eurozone 50 am 21.10.2026
Foto: Facundo Arrizabalaga - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im Eurozone 50. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 21.10.2026 im Eurozone 50. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
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Prosus Registered (N)
Tagesperformance: -3,21 %
Tagesperformance: -3,21 %
Platz 2
Performance 1M: -3,73 %
Performance 1M: -3,73 %
Compagnie de Saint-Gobain
Tagesperformance: -2,58 %
Tagesperformance: -2,58 %
Platz 3
Performance 1M: -5,18 %
Performance 1M: -5,18 %
Infineon Technologies
Tagesperformance: +2,45 %
Tagesperformance: +2,45 %
Platz 4
Performance 1M: -4,50 %
Performance 1M: -4,50 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Infineon Technologies (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den jüngsten Kursrückgang der Infineon-Aktie und die Frage, ob die Unterstützung bei 55 Euro hält. Einige sehen die niedrigeren Kurse als Einstiegschance und stocken auf; 30 Euro werden als interessant bezeichnet. Zudem werden mögliche Liquiditätsprobleme einzelner Anbieter erwähnt und eine Erholung im kommenden Jahr erwartet.
Banco Santander
Tagesperformance: +2,24 %
Tagesperformance: +2,24 %
Platz 5
Performance 1M: -5,06 %
Performance 1M: -5,06 %
Siemens
Tagesperformance: +2,22 %
Tagesperformance: +2,22 %
Platz 6
Performance 1M: +0,90 %
Performance 1M: +0,90 %
Siemens Energy
Tagesperformance: +2,19 %
Tagesperformance: +2,19 %
Platz 7
Performance 1M: -5,93 %
Performance 1M: -5,93 %
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