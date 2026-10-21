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    Top & Flop

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    Aktien mit extremer Performance im Eurozone 50 am 21.10.2026

    Top & Flop - Aktien mit extremer Performance im Eurozone 50 am 21.10.2026
    Foto: Facundo Arrizabalaga - picture alliance

    Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im Eurozone 50. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 21.10.2026 im Eurozone 50. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!

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    Chart EssilorLuxottica
    ISIN: FR0000121667
    WKN: 863195
    Die EssilorLuxottica Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +7,26 %.

    Prosus Registered (N)
    Tagesperformance: -3,21 %
    Platz 2
    Performance 1M: -3,73 %
    Chart Prosus Registered (N)
    ISIN: NL0013654783
    WKN: A2PRDK
    Die Prosus Registered (N) Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,21 %.

    Compagnie de Saint-Gobain
    Tagesperformance: -2,58 %
    Platz 3
    Performance 1M: -5,18 %
    Chart Compagnie de Saint-Gobain
    ISIN: FR0000125007
    WKN: 872087
    Die Compagnie de Saint-Gobain Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,58 %.

    Infineon Technologies
    Tagesperformance: +2,45 %
    Platz 4
    Performance 1M: -4,50 %
    Chart Infineon Technologies
    ISIN: DE0006231004
    WKN: 623100
    Die Infineon Technologies Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,45 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Infineon Technologies (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den jüngsten Kursrückgang der Infineon-Aktie und die Frage, ob die Unterstützung bei 55 Euro hält. Einige sehen die niedrigeren Kurse als Einstiegschance und stocken auf; 30 Euro werden als interessant bezeichnet. Zudem werden mögliche Liquiditätsprobleme einzelner Anbieter erwähnt und eine Erholung im kommenden Jahr erwartet.

    Banco Santander
    Tagesperformance: +2,24 %
    Platz 5
    Performance 1M: -5,06 %
    Chart Banco Santander
    ISIN: ES0113900J37
    WKN: 858872
    Die Banco Santander Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,24 %.

    Siemens
    Tagesperformance: +2,22 %
    Platz 6
    Performance 1M: +0,90 %
    Chart Siemens
    ISIN: DE0007236101
    WKN: 723610
    Die Siemens Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,22 %.

    Siemens Energy
    Tagesperformance: +2,19 %
    Platz 7
    Performance 1M: -5,93 %
    Chart Siemens Energy
    ISIN: DE000ENER6Y0
    WKN: ENER6Y
    Die Siemens Energy Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,19 %.

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