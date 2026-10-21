Mercedes, VW, Volvo: Was Nvidia jetzt mit Europas Straßen vorhat

Die Technologie soll automatisiertes Fahren auf Level 3 und Level 4 ermöglichen. Während Level 3 unter bestimmten Bedingungen noch einen Fahrer in Bereitschaft erfordert, können Fahrzeuge auf Level 4 innerhalb ihres Einsatzbereichs vollständig autonom fahren.

Nvidia baut seine Position im Zukunftsmarkt für autonomes Fahren aus. Auf der Technologieveranstaltung GTC Berlin präsentierten europäische Autobauer und Mobilitätsanbieter neue Anwendungen auf Basis der Nvidia-Plattform Hyperion. Dazu gehören Mercedes-Benz, Volkswagen, Lucid, der Fahrdienstvermittler Bolt und der Lastwagenspezialist Einride. Volvo Cars setzt künftig ebenfalls auf Hyperion und die Software Alpamayo von Nvidia.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

"Robotaxis sind die erste Anwendung von Robotik und physikalischer KI für den Massenmarkt und revolutionieren die Art und Weise, wie Menschen und Güter transportiert werden", erklärte Nvidia-Chef Jensen Huang. Hyperion und das Sicherheitssystem Halos sollen Partnern eine umfassende Plattform bieten, um autonome Fahrzeuge sicher auf die Straße zu bringen.

Bolt plant Tausende autonome Fahrzeuge in Europa

Besonders ambitioniert sind die Pläne von Bolt. Das Unternehmen will die Software von Nvidia zunächst für künftige Fahrzeuge von Lucid anpassen und auf europäische Straßen abstimmen. Ab 2027 sollen in Madrid erste reale Fahrdaten gesammelt werden. Voraussetzung ist die behördliche Genehmigung. Deutschland gehört zu den priorisierten Märkten für den weiteren Ausbau. Langfristig plant Bolt einen europäischen Rollout mit mindestens 25.000 künftigen Lucid-Fahrzeugen, die für autonomes Fahren auf Level 4 ausgelegt sind.

Auch Mercedes-Benz baut die Zusammenarbeit mit Nvidia aus. Die Partnerschaft soll die Entwicklung autonomer Fahrfunktionen auf Level 3 und Level 4 vorantreiben. Das gemeinsam entwickelte Assistenzsystem MB.DRIVE ASSIST PRO soll zudem bald eine Zulassung für Fahrten durch den deutschen Stadtverkehr erhalten.

Volkswagen Nutzfahrzeuge zeigt unterdessen seine autonome ID.-Buzz-Plattform. Volvo Cars kombiniert die Nvidia-Technologie mit eigenen Sicherheitssystemen. Einride entwickelt auf derselben Grundlage autonome Lastwagen. Damit reicht der Einsatzbereich von Robotaxis bis zum Gütertransport.

Nvidia verbessert Sicherheitsnachweise und KI-Modelle

Neben neuen Fahrzeugprojekten stellte Nvidia das Sicherheitsframework Halos SAFE vor. Es verbindet Simulationen, Software- und Hardwaretests sowie reale Fahrversuche und Flottenüberwachung. Entwickler sollen dadurch nachvollziehbare Sicherheitsnachweise für autonome Fahrzeuge erstellen können. Zu den beteiligten Partnern gehören unter anderem dSPACE, IVEX und TÜV Rheinland.

Zudem erweitert Nvidia sein Angebot an KI-Modellen und Entwicklungswerkzeugen. Das neue Modell Alpamayo 2 Edge soll direkt im Fahrzeug komplexe Verkehrssituationen analysieren und Fahrentscheidungen unterstützen. Weitere Werkzeuge sollen Trainingsdaten aufbereiten, Simulationen verbessern und die Entwicklung autonomer Systeme beschleunigen.

Wie groß das wirtschaftliche Potenzial ist, zeigt ein weiteres Projekt: Porsche entwickelt innerhalb des Volkswagen-Konzerns einen Datenprozess, der Flottendaten für das Training und die Simulation autonomer Fahrmodelle nutzt. Laut Nvidia könnte dieser Ansatz wiederholte physische Testfahrten um bis zu 90 Prozent reduzieren und Entwicklungszyklen um bis zu 85 Prozent verkürzen.

Für Nvidia eröffnet sich damit ein breites Geschäftsfeld. Der Konzern liefert nicht nur Rechenleistung, sondern zunehmend auch Software und Sicherheitswerkzeuge für die Entwicklung autonomer Fahrzeuge. Ob daraus schnell ein profitabler Massenmarkt entsteht, hängt allerdings auch von der technischen Zuverlässigkeit, den Zulassungen und der Akzeptanz autonomer Mobilität ab.

Autorin: Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion

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