🎁 Mitmachen und mit etwas Glück eines von 5 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+ stehen dir dafür 3 Wege offen.   🎁 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsNVIDIA AktievorwärtsNachrichten zu NVIDIA

    Milliardenmarkt Robotaxis

    1 Aufrufe 1 0 Kommentare 0 Kommentare

    Mercedes, VW, Volvo: Was Nvidia jetzt mit Europas Straßen vorhat

    Nvidia treibt autonomes Fahren in Europa voran. Mercedes, VW, Volvo und Bolt setzen auf die Technologie. Ein ambitionierter Robotaxi-Plan nimmt Gestalt an.

    Milliardenmarkt Robotaxis - Mercedes, VW, Volvo: Was Nvidia jetzt mit Europas Straßen vorhat
    Foto: wallstreetonline/KI - Google Gemini

    Nvidia baut seine Position im Zukunftsmarkt für autonomes Fahren aus. Auf der Technologieveranstaltung GTC Berlin präsentierten europäische Autobauer und Mobilitätsanbieter neue Anwendungen auf Basis der Nvidia-Plattform Hyperion. Dazu gehören Mercedes-Benz, Volkswagen, Lucid, der Fahrdienstvermittler Bolt und der Lastwagenspezialist Einride. Volvo Cars setzt künftig ebenfalls auf Hyperion und die Software Alpamayo von Nvidia.

    Die Technologie soll automatisiertes Fahren auf Level 3 und Level 4 ermöglichen. Während Level 3 unter bestimmten Bedingungen noch einen Fahrer in Bereitschaft erfordert, können Fahrzeuge auf Level 4 innerhalb ihres Einsatzbereichs vollständig autonom fahren.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Mercedes-Benz Group!
    Long
    38,89€
    Basispreis
    0,26
    Ask
    × 14,27
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    44,01€
    Basispreis
    0,31
    Ask
    × 14,76
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    "Robotaxis sind die erste Anwendung von Robotik und physikalischer KI für den Massenmarkt und revolutionieren die Art und Weise, wie Menschen und Güter transportiert werden", erklärte Nvidia-Chef Jensen Huang. Hyperion und das Sicherheitssystem Halos sollen Partnern eine umfassende Plattform bieten, um autonome Fahrzeuge sicher auf die Straße zu bringen.

    Bolt plant Tausende autonome Fahrzeuge in Europa

    Besonders ambitioniert sind die Pläne von Bolt. Das Unternehmen will die Software von Nvidia zunächst für künftige Fahrzeuge von Lucid anpassen und auf europäische Straßen abstimmen. Ab 2027 sollen in Madrid erste reale Fahrdaten gesammelt werden. Voraussetzung ist die behördliche Genehmigung. Deutschland gehört zu den priorisierten Märkten für den weiteren Ausbau. Langfristig plant Bolt einen europäischen Rollout mit mindestens 25.000 künftigen Lucid-Fahrzeugen, die für autonomes Fahren auf Level 4 ausgelegt sind.

    Auch Mercedes-Benz baut die Zusammenarbeit mit Nvidia aus. Die Partnerschaft soll die Entwicklung autonomer Fahrfunktionen auf Level 3 und Level 4 vorantreiben. Das gemeinsam entwickelte Assistenzsystem MB.DRIVE ASSIST PRO soll zudem bald eine Zulassung für Fahrten durch den deutschen Stadtverkehr erhalten.

    Volkswagen Nutzfahrzeuge zeigt unterdessen seine autonome ID.-Buzz-Plattform. Volvo Cars kombiniert die Nvidia-Technologie mit eigenen Sicherheitssystemen. Einride entwickelt auf derselben Grundlage autonome Lastwagen. Damit reicht der Einsatzbereich von Robotaxis bis zum Gütertransport.

    Nvidia verbessert Sicherheitsnachweise und KI-Modelle

    Neben neuen Fahrzeugprojekten stellte Nvidia das Sicherheitsframework Halos SAFE vor. Es verbindet Simulationen, Software- und Hardwaretests sowie reale Fahrversuche und Flottenüberwachung. Entwickler sollen dadurch nachvollziehbare Sicherheitsnachweise für autonome Fahrzeuge erstellen können. Zu den beteiligten Partnern gehören unter anderem dSPACE, IVEX und TÜV Rheinland.

    Zudem erweitert Nvidia sein Angebot an KI-Modellen und Entwicklungswerkzeugen. Das neue Modell Alpamayo 2 Edge soll direkt im Fahrzeug komplexe Verkehrssituationen analysieren und Fahrentscheidungen unterstützen. Weitere Werkzeuge sollen Trainingsdaten aufbereiten, Simulationen verbessern und die Entwicklung autonomer Systeme beschleunigen.

    Depot eröffnen, iPhone Duo gewinnenNoch bis zum 13. November: Jedes neu eröffnete Depot bei SMARTBROKER+ nimmt an der Verlosung von fünf Apple iPhone Duos teil.

     

    Wie groß das wirtschaftliche Potenzial ist, zeigt ein weiteres Projekt: Porsche entwickelt innerhalb des Volkswagen-Konzerns einen Datenprozess, der Flottendaten für das Training und die Simulation autonomer Fahrmodelle nutzt. Laut Nvidia könnte dieser Ansatz wiederholte physische Testfahrten um bis zu 90 Prozent reduzieren und Entwicklungszyklen um bis zu 85 Prozent verkürzen.

    Für Nvidia eröffnet sich damit ein breites Geschäftsfeld. Der Konzern liefert nicht nur Rechenleistung, sondern zunehmend auch Software und Sicherheitswerkzeuge für die Entwicklung autonomer Fahrzeuge. Ob daraus schnell ein profitabler Massenmarkt entsteht, hängt allerdings auch von der technischen Zuverlässigkeit, den Zulassungen und der Akzeptanz autonomer Mobilität ab.

    Autorin: Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion

    Markt-Updates und Hintergründe auch im Video- und Podcast-Format:
    wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei TikTok wallstreetONLINE bei Spotify wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei X

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 205,91$, was einem Rückgang von -6,16% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer

    Reports
    Historische Öl-Krise - 5 Aktien, die davon profitieren!
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurSaskia Reh
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    5 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Milliardenmarkt Robotaxis Mercedes, VW, Volvo: Was Nvidia jetzt mit Europas Straßen vorhat Nvidia treibt autonomes Fahren in Europa voran. Mercedes, VW, Volvo und Bolt setzen auf die Technologie. Ein ambitionierter Robotaxi-Plan nimmt Gestalt an.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Kostenlos und in wenigen Schritten zum Depot Keine Kompromisse bei Preis und Leistung — egal ob Aktien, ETFs, Derivate, Fonds, Krypto oder Sparpläne.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     