Netflix wächst langsamer - Aktie fällt

Im frühen US-Handel verlor das Papier zuletzt mehr als vier Prozent. Damit dürfte sich die Kursschwäche weiter fortsetzen: Auf Schlusskurs-Basis vom Dienstag hat die Netflix-Aktie seit Jahresbeginn bereits mehr als ein Viertel verloren, binnen zwölf Monaten ist sie gar um mehr als 40 Prozent gesunken.

LOS GATOS (dpa-AFX) - Netflix hat das vergangene Quartal mit dem schwächsten Wachstum seit Jahren abgeschlossen. Der Streaming-Marktführer will nun unter anderem dafür sorgen, dass Nutzer mehr Zeit mit seinen Filmen und Serien verbringen. "Wir wollen der Unterhaltungs-Dienst sein, den man haben muss", sagte Co-Chef Ted Sarandos in einer Videokonferenz mit Analysten. "Wir wissen, dass wir es besser können", pflichtete ihm sein Kollege Greg Peters bei. An der Börse gab es lange Gesichter, die Aktie knickte vor dem offiziellen Handelsstart ein.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Der Tenor der Analysten auf die Zahlen war dagegen versöhnlicher: Die Resultate des Streaminganbieters hätten die Konsensschätzungen weitgehend erfüllt, schrieb John Colantuoni von Jefferies. Zudem sprach er von gesunden und ermutigenden Abonnenten- und Preistrends. Die Aktie hält er daher für eine gute Anlagemöglichkeit im kommenden Jahr und bestätigte seine Kaufempfehlung.

Eric Sheridan von der US-Investmentbank Goldman Sachs hob den erneuerten Fokus von Netflix auf seine Inhalte in den USA und die Streaming-Aktivität der dortigen Abonnenten hervor. Damit versuche der Konzern, die operative Entwicklung in dem Markt seinem weltweiten Erfolg anzunähern, schrieb er. Dies dürfte auch weiterhin der wesentliche Punkt für Investoren sein, wenn es um die Frage gehe, wie sich die Aktie vom gegenwärtigen Niveau aufwärts bewegen könne. Der Ausblick auf das vierte Quartal sei unterdessen zwar etwas enttäuschend ausgefallen, die Prognose könnte sich laut dem Experten aber durchaus als zurückhaltend erweisen.

Wie Netflix am Vorabend mitteilte, war der Umsatz im Quartal im Jahresvergleich zwar um zwölf Prozent auf 12,9 Milliarden Dollar (11,5 Milliarden Euro) gestiegen, das war allerdings der niedrigste Zuwachs seit drei Jahren. Der Wert entsprach aber den Erwartungen der Analysten. Unter dem Strich wuchs der Gewinn um rund 44 Prozent auf 3,66 Milliarden Dollar.

Zweifel an Nutzer-Aktivität



Netflix ist nach wie vor die klare Nummer eins im Videostreaming. Doch das Geschäft wächst laut einem jüngsten Eingeständnis von Sarandos nicht so schnell wie erhofft. In den vergangenen Monaten gab es immer wieder Berichte, dass die Aktivität der Netflix-Zuschauer laut Marktforschern abnimmt.

Bei der vergangenen Runde von Preisverleihungen gingen Filme und Serien des Streamingdienstes weitgehend leer aus. Auf Hits wie "Stranger Things" oder "Squid Games" folgten keine Titel, die sich ähnlich im Zeitgeist etablieren konnten.

Neuer Programmchef



Vergangene Woche kam dann der Knall: Netflix strich rund sechs Prozent der Arbeitsplätze, etwa 1.000 Mitarbeiter verloren ihre Jobs. Die Umwälzungen reichen bis in die Chefetage. Zunächst musste die langjährige Programmverantwortliche Bela Bajaria gehen, die die Vision hatte umsetzen sollen, dass möglichst alle Zielgruppen überall auf der Welt etwas für sich bei Netflix finden können.

Kurz danach traf es auch Filmchef Dan Lin. Bajarias Rolle übernimmt nun Peter Rice, der bei klassischen Studios wie Disney Karriere machte. Es wird spekuliert, Netflix könnte mit Rice mehr Filme zunächst breit in Kinos bringen - etwas, was Sarandos stets als Ablenkung vom Kerngeschäft abschmetterte.

Auch jetzt unterstrich Sarandos, dass Netflix zuallererst auf Streaming ausgerichtet sei. "Das ist unser Kern." Zugleich werde man einige Filme wie etwa den "Narnia"-Streifen von "Barbie"-Regisseurin Greta Gerwig zunächst für 45 Tage exklusiv in Kinos bringen - so wie es traditionelle Studios machen.

Peters stellte zugleich in Aussicht, dass Netflix den in Frankreich erprobten Deal, bei dem das Programm von TF1 über die Streaming-Plattform verfügbar ist, auch mit anderen Partnern eingehen könnte.

Verlorener Bieter-Wettstreit



Im vergangenen Jahr versuchte Netflix, mit dem Kauf des Studio- und Streaminggeschäfts von Warner Brothers für rund 80 Milliarden Dollar zu wachsen. Das hätte das Netflix-Sortiment um die TV-Bibliothek des Bezahlsenders HBO und fürs Kino gemachte Filme erweitert.

Doch der Hollywood-Rivale Paramount setzte sich am Ende mit einem Gebot für den gesamten Konzern Warner Bros. Discovery samt Fernsehsendern wie CNN durch./so/DP/tav/mne/stk/he

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Amazon Aktie Die Amazon Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,64 % und einem Kurs von 232,3 auf Tradegate (21. Oktober 2026, 16:34 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Amazon Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -. Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 451,00USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 318,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 875,00USD was eine Bandbreite von +36,89 %/+276,67 % bedeutet.



