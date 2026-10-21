Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im DAX am 21.10.2026
Foto: Boris Roessler - picture alliance/dpa
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im DAX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 21.10.2026 im DAX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
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🔍 wallstreetONLINE-Community zu Infineon Technologies (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den jüngsten Kursrückgang der Infineon-Aktie und die Frage, ob die Unterstützung bei 55 Euro hält. Einige sehen die niedrigeren Kurse als Einstiegschance und stocken auf; 30 Euro werden als interessant bezeichnet. Zudem werden mögliche Liquiditätsprobleme einzelner Anbieter erwähnt und eine Erholung im kommenden Jahr erwartet.
Siemens
Tagesperformance: +2,31 %
Tagesperformance: +2,31 %
Platz 2
Performance 1M: +0,90 %
Performance 1M: +0,90 %
Siemens Energy
Tagesperformance: +2,29 %
Tagesperformance: +2,29 %
Platz 3
Performance 1M: -5,93 %
Performance 1M: -5,93 %
SAP
Tagesperformance: +2,04 %
Tagesperformance: +2,04 %
Platz 4
Performance 1M: +13,20 %
Performance 1M: +13,20 %
Zalando
Tagesperformance: +2,04 %
Tagesperformance: +2,04 %
Platz 5
Performance 1M: +19,29 %
Performance 1M: +19,29 %
Bayer
Tagesperformance: +2,02 %
Tagesperformance: +2,02 %
Platz 6
Performance 1M: -7,51 %
Performance 1M: -7,51 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Bayer (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Bayers Kurserholung und möglicherweise nachlassenden Verkaufsdruck. Themen sind die Chartmarke von 44,65 Euro, eine vermutete Unterbewertung und JPMorgans Kursziel von 61 Euro. Hinzu kommen mögliche Verzögerungen beim Glyphosat-Vergleich und die Rückverweisung eines 28-Millionen-Dollar-Urteils. FMCs Gewinnwarnung wird als Kursbelastung diskutiert, die Vergleichbarkeit mit Bayer Crop Science jedoch eingeschränkt.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Bayer eingestellt.
Fresenius
Tagesperformance: +2,01 %
Tagesperformance: +2,01 %
Platz 7
Performance 1M: -1,01 %
Performance 1M: -1,01 %
Fear & Greed Index (Euwax-Sentiment)
|CALL: 27,19%
|PUT: 72,81%
Der Euwax Sentiment Privatanleger-Index spiegelt das Verhalten von Privatanlegern beim Handel mit Optionsscheinen, Knock-Outs und Zertifikaten wieder, die auf DAX basieren. Aktuell liegt der Wert bei -45,61 Punkten.
Ein positiver Wert zeigt, dass die Mehrheit der Anleger auf steigende Kurse setzt. Ein negativer Wert bedeutet dagegen, dass überwiegend fallende Märkte erwartet werden. Der Index wird auf einer Skala von -100 bis +100 dargestellt und gilt als kurzfristiger Indikator für die Marktstimmung privater Investoren.
Das Euwax-Sentiment finden sie hier
Ein positiver Wert zeigt, dass die Mehrheit der Anleger auf steigende Kurse setzt. Ein negativer Wert bedeutet dagegen, dass überwiegend fallende Märkte erwartet werden. Der Index wird auf einer Skala von -100 bis +100 dargestellt und gilt als kurzfristiger Indikator für die Marktstimmung privater Investoren.
Das Euwax-Sentiment finden sie hier
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