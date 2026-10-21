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    Besonders beachtet!

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    Rheinmetall Aktie unter Verkaufsdruck - 21.10.2026

    Kursbewegung von -3,21 % bei Rheinmetall am 21.10.2026: Lesen Sie hier, was hinter der aktuellen Entwicklung steckt.

    Besonders beachtet! - Rheinmetall Aktie unter Verkaufsdruck - 21.10.2026
    Foto: 472849734

    Rheinmetall ist ein Rüstungs- und Automobilzulieferkonzern (Defence & Powertrain). Kernprodukte: Munition, Artillerie- und Flugabwehrsysteme, Militärfahrzeuge (u.a. Boxer), Sensorik, Triebstrang- und Emissionssysteme. Starke Stellung im europäischen Verteidigungsmarkt, Profiteur steigender Verteidigungsetats. Wichtige Konkurrenten: BAE Systems, Leonardo, Thales, KNDS. USP: Systemintegrator, starke Munitionskompetenz, enge NATO-Verflechtung.

    Wie hat sich die Rheinmetall-Aktie auf Wochen- und Monatssicht entwickelt?

    Einen ganz schwachen Börsentag erlebt die Rheinmetall Aktie. Mit einer Performance von -3,21 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Die Talfahrt der Rheinmetall Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -0,26 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 1.020,60, mit einem Minus von -3,21 %. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

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    Der heutige Rücksetzer schmälert die Drei-Monats-Bilanz von Rheinmetall nur geringfügig - unterm Strich bleibt weiterhin ein Plus von +6,20 %.

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    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Rheinmetall Aktie damit um +10,73 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +3,58 %. Seit Jahresbeginn hat die Aktie -32,62 % verloren.

    Rheinmetall Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +10,73 %
    1 Monat +3,58 %
    3 Monate +6,20 %
    1 Jahr -41,34 %
    Stand: 21.10.2026, 16:42 Uhr

    Informationen zur Rheinmetall Aktie

    Es gibt 46 Mio. Rheinmetall Aktien. Damit ist das Unternehmen 47,88 Mrd. € wert.

    Jetzt warten die nächsten Hürden


    Die Rheinmetall-Aktie hat nach dem jüngsten Ausverkauf eine beeindruckende Erholung hingelegt und zwischenzeitlich rund +21% zugelegt. In meiner letzten Analyse hatte ich rund um die psychologisch wichtige Marke von 1.000 € noch eine erneute Umkehr mit anschließendem Rückfall bis 900,20 € favorisiert. Doch die Käufer durchbrachen das massive Widerstandscluster und trieben den Titel zwischenzeitlich bis […] The post Rheinmetall-Aktie +21%: Jetzt warten die nächsten Hürden first appeared on sharedeals.de.

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    Wie entwickeln sich die Konkurrenten von Rheinmetall?

    BAE Systems, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,39 %. Thales notiert im Plus, mit +0,17 %. General Dynamics notiert im Plus, mit +0,36 %. Lockheed Martin verliert -0,31 % Northrop Grumman notiert im Plus, mit +0,44 %.

    Die Aktie von Rheinmetall erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 59,58 %. Über 5 Jahre lag sie bei 65,76 %, über 10 Jahre bei 32,64 %.

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    Ob die Rheinmetall Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Rheinmetall Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Rheinmetall

    -2,28 %
    +10,73 %
    +3,58 %
    +6,20 %
    -41,34 %
    +305,70 %
    +1.153,51 %
    +1.573,07 %
    +44.371,30 %
    ISIN:DE0007030009WKN:703000
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