Rheinmetall Aktie unter Verkaufsdruck - 21.10.2026

Einen ganz schwachen Börsentag erlebt die Rheinmetall Aktie. Mit einer Performance von -3,21 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Die Talfahrt der Rheinmetall Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -0,26 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 1.020,60€, mit einem Minus von -3,21 %. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

Rheinmetall ist ein Rüstungs- und Automobilzulieferkonzern (Defence & Powertrain). Kernprodukte: Munition, Artillerie- und Flugabwehrsysteme, Militärfahrzeuge (u.a. Boxer), Sensorik, Triebstrang- und Emissionssysteme. Starke Stellung im europäischen Verteidigungsmarkt, Profiteur steigender Verteidigungsetats. Wichtige Konkurrenten: BAE Systems, Leonardo, Thales, KNDS. USP: Systemintegrator, starke Munitionskompetenz, enge NATO-Verflechtung.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Der heutige Rücksetzer schmälert die Drei-Monats-Bilanz von Rheinmetall nur geringfügig - unterm Strich bleibt weiterhin ein Plus von +6,20 %.

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Im Vergleich zur Vorwoche ist die Rheinmetall Aktie damit um +10,73 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +3,58 %. Seit Jahresbeginn hat die Aktie -32,62 % verloren.

Rheinmetall Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +10,73 % 1 Monat +3,58 % 3 Monate +6,20 % 1 Jahr -41,34 %

Informationen zur Rheinmetall Aktie

Stand: 21.10.2026, 16:42 Uhr

Es gibt 46 Mio. Rheinmetall Aktien. Damit ist das Unternehmen 47,88 Mrd. € wert.

Die Rheinmetall-Aktie hat nach dem jüngsten Ausverkauf eine beeindruckende Erholung hingelegt und zwischenzeitlich rund +21% zugelegt. In meiner letzten Analyse hatte ich rund um die psychologisch wichtige Marke von 1.000 € noch eine erneute Umkehr mit anschließendem Rückfall bis 900,20 € favorisiert. Doch die Käufer durchbrachen das massive Widerstandscluster und trieben den Titel zwischenzeitlich bis […] The post Rheinmetall-Aktie +21%: Jetzt warten die nächsten Hürden first appeared on sharedeals.de.

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

Rheinmetall soll bei Rock Tech Lithium eingestiegen sein und das geplante Lithiumwerk in Guben unterstützen. Eine offizielle Bestätigung steht bislang aus.

Wie entwickeln sich die Konkurrenten von Rheinmetall?

BAE Systems, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,39 %. Thales notiert im Plus, mit +0,17 %. General Dynamics notiert im Plus, mit +0,36 %. Lockheed Martin verliert -0,31 % Northrop Grumman notiert im Plus, mit +0,44 %.

Die Aktie von Rheinmetall erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 59,58 %. Über 5 Jahre lag sie bei 65,76 %, über 10 Jahre bei 32,64 %.

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Ob die Rheinmetall Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Rheinmetall Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.