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    Besonders beachtet!

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    FIT GROUP Aktie mit heftigem Kursrutsch - -6,93 % - 21.10.2026

    Am heutigen Handelstag muss die FIT GROUP Aktie bisher Verluste von -6,93 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der FIT GROUP Aktie.

    Besonders beachtet! - FIT GROUP Aktie mit heftigem Kursrutsch - -6,93 % - 21.10.2026
    Foto: zhouyilu - stock.adobe.com

    Wie hat sich die FIT GROUP-Aktie auf Wochen- und Monatssicht entwickelt?

    Bei FIT GROUP geht es heute abwärts: Die Aktie gibt um -6,93 % nach und notiert bei 52,40. Die Talfahrt der FIT GROUP Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -4,80 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 52,40, mit einem Minus von -6,93 %. Ist der Ausverkauf schon übertrieben?

    Der heutige Rücksetzer schmälert die Drei-Monats-Bilanz von FIT GROUP nur geringfügig - unterm Strich bleibt weiterhin ein Plus von +220,00 %.

    Auf Wochensicht hat die FIT GROUP Aktie damit -2,55 % verloren. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +77,48 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von FIT GROUP einen Anstieg von +276,14 %.

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    FIT GROUP Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -2,55 %
    1 Monat +77,48 %
    3 Monate +220,00 %
    1 Jahr +276,14 %
    Stand: 21.10.2026, 16:42 Uhr

    Informationen zur FIT GROUP Aktie

    Es gibt 2 Mio. FIT GROUP Aktien. Damit ist das Unternehmen 82,85 Mio. € wert.

    DAX, 2020 Bulkers & Co. – Tops & Flops der Community am Nachmittag


    Vor dem Handelsende zeigt sich, was zählt: Die heißesten Aktien, die gefragtesten Titel und die lautesten Debatten – das bewegt die wallstreetONLINE-Community am Nachmittag.

    FIT GROUP Aktie: Kaufen, halten oder verkaufen?


    Ob sich ein Einstieg bei der FIT GROUP Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur FIT GROUP Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.


    FIT GROUP

    -6,93 %
    -2,55 %
    +77,48 %
    +220,00 %
    +367,86 %
    ISIN:DE000A426PD9WKN:A426PD
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