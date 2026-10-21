FIT GROUP Aktie mit heftigem Kursrutsch - -6,93 % - 21.10.2026

Der heutige Rücksetzer schmälert die Drei-Monats-Bilanz von FIT GROUP nur geringfügig - unterm Strich bleibt weiterhin ein Plus von +220,00 %.

Bei FIT GROUP geht es heute abwärts: Die Aktie gibt um -6,93 % nach und notiert bei 52,40€. Die Talfahrt der FIT GROUP Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -4,80 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 52,40€, mit einem Minus von -6,93 %. Ist der Ausverkauf schon übertrieben?

Auf Wochensicht hat die FIT GROUP Aktie damit -2,55 % verloren. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +77,48 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von FIT GROUP einen Anstieg von +276,14 %.

FIT GROUP Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -2,55 % 1 Monat +77,48 % 3 Monate +220,00 % 1 Jahr +276,14 %

Informationen zur FIT GROUP Aktie

Stand: 21.10.2026, 16:42 Uhr

Es gibt 2 Mio. FIT GROUP Aktien. Damit ist das Unternehmen 82,85 Mio. € wert.

Vor dem Handelsende zeigt sich, was zählt: Die heißesten Aktien, die gefragtesten Titel und die lautesten Debatten – das bewegt die wallstreetONLINE-Community am Nachmittag.

FIT GROUP Aktie: Kaufen, halten oder verkaufen?

Ob sich ein Einstieg bei der FIT GROUP Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur FIT GROUP Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.