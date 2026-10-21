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    Besonders beachtet!

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    Alphabet Aktie heute im Minus - 21.10.2026

    Kursbewegung von -2,38 % bei Alphabet am 21.10.2026: Lesen Sie hier, was hinter der aktuellen Entwicklung steckt.

    Besonders beachtet! - Alphabet Aktie heute im Minus - 21.10.2026
    Foto: YURIY DYACHYSHYN - stock.adobe.com

    Alphabet ist die Holding hinter Google mit Fokus auf Online-Suche, Werbung, Cloud, Android, YouTube und KI. Marktführer bei Suchmaschinen und Online-Ads, stark in Mobile-OS und Video. Wichtige Konkurrenten: Meta, Amazon, Microsoft, Apple, TikTok. USP: dominierende Such- und Werbeplattform, riesige Datenbasis, starke KI-Forschung, Ökosystem aus Android, Chrome und YouTube.

    Aktueller Stand der Alphabet Aktie - Kurse und Kennzahlen vom 21.10.2026

    Mit einer Performance von -2,38 % musste die Alphabet Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen und bestätigt damit die negative Tendenz der letzten Tage. Es bleibt ungemütlich für Alphabet: Nach einem Rückgang von -1,47 % am Vortag folgt heute ein weiteres Minus von -2,38 %. Ist das schon ein günstiger Einstiegszeitpunkt?

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    Mit dem heutigen Kursrückgang setzt sich der Abwärtstrend der letzten Monate fort. Aktionäre von Alphabet mussten in den letzten drei Monaten Verluste von -4,82 % hinnehmen.

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    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Alphabet Aktie damit um -7,16 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -3,58 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei Alphabet auf +10,07 %.

    Alphabet Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -7,16 %
    1 Monat -3,58 %
    3 Monate -4,82 %
    1 Jahr +34,04 %
    Stand: 21.10.2026, 16:42 Uhr

    Informationen zur Alphabet Aktie

    Es gibt 6 Mrd. Alphabet Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,73 Bil. € wert.

    GOOGL DEADLINE ALERT: Faruqi & Faruqi, LLP Reminds Alphabet Investors of Securities Class Action Lawsuit Deadline on November 30, 2026


    Faruqi & Faruqi, LLP Securities Litigation Partner James (Josh) Wilson Encourages Investors Who Suffered Losses In Alphabet To Contact Him Directly To Discuss Their OptionsIf you purchased or acquired securities in Alphabet between May 19, 2026 and …

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    Wie entwickeln sich die Konkurrenten von Alphabet?

    Amazon, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,77 %. Apple notiert im Plus, mit +0,28 %. Microsoft notiert im Minus, mit -0,40 %. Meta Platforms (A) legt um +2,02 % zu Tencent notiert im Minus, mit -4,49 %.

    Die Aktie von Alphabet erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 33,21 %. Über 5 Jahre lag sie bei 19,90 %, über 10 Jahre bei 22,92 %.

    Lohnt sich ein Investment in die Alphabet Aktie?


    Ob sich ein Einstieg bei der Alphabet Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur Alphabet Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.


    Alphabet

    -1,90 %
    -6,54 %
    -2,94 %
    -4,19 %
    +34,93 %
    +132,94 %
    +144,74 %
    +684,08 %
    +14.310,19 %
    ISIN:US02079K3059WKN:A14Y6F
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    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
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