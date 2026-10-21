Alphabet Aktie heute im Minus - 21.10.2026

Mit einer Performance von -2,38 % musste die Alphabet Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen und bestätigt damit die negative Tendenz der letzten Tage. Es bleibt ungemütlich für Alphabet: Nach einem Rückgang von -1,47 % am Vortag folgt heute ein weiteres Minus von -2,38 %. Ist das schon ein günstiger Einstiegszeitpunkt?

Alphabet ist die Holding hinter Google mit Fokus auf Online-Suche, Werbung, Cloud, Android, YouTube und KI. Marktführer bei Suchmaschinen und Online-Ads, stark in Mobile-OS und Video. Wichtige Konkurrenten: Meta, Amazon, Microsoft, Apple, TikTok. USP: dominierende Such- und Werbeplattform, riesige Datenbasis, starke KI-Forschung, Ökosystem aus Android, Chrome und YouTube.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Mit dem heutigen Kursrückgang setzt sich der Abwärtstrend der letzten Monate fort. Aktionäre von Alphabet mussten in den letzten drei Monaten Verluste von -4,82 % hinnehmen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Alphabet Aktie damit um -7,16 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -3,58 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei Alphabet auf +10,07 %.

Alphabet Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -7,16 % 1 Monat -3,58 % 3 Monate -4,82 % 1 Jahr +34,04 %

Informationen zur Alphabet Aktie

Stand: 21.10.2026, 16:42 Uhr

Es gibt 6 Mrd. Alphabet Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,73 Bil. € wert.

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Wie entwickeln sich die Konkurrenten von Alphabet?

Amazon, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,77 %. Apple notiert im Plus, mit +0,28 %. Microsoft notiert im Minus, mit -0,40 %. Meta Platforms (A) legt um +2,02 % zu Tencent notiert im Minus, mit -4,49 %.

Die Aktie von Alphabet erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 33,21 %. Über 5 Jahre lag sie bei 19,90 %, über 10 Jahre bei 22,92 %.

Lohnt sich ein Investment in die Alphabet Aktie?

Ob sich ein Einstieg bei der Alphabet Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur Alphabet Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.