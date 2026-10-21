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    Besonders beachtet!

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    Steyr Motors Aktie fällt auf 35,48€ - 21.10.2026

    Kursbewegung von -2,47 % bei Steyr Motors am 21.10.2026: Lesen Sie hier, was hinter der aktuellen Entwicklung steckt.

    Besonders beachtet! - Steyr Motors Aktie fällt auf 35,48€ - 21.10.2026

    Steyr Motors ist ein führender Anbieter von kompakten Dieselmotoren, bekannt für Innovation und Zuverlässigkeit, mit starker Präsenz im maritimen Sektor.

    Steyr Motors Aktie kompakt: Diese Zahlen sollten Anleger kennen - 21.10.2026

    Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Steyr Motors Aktie. Mit einer Performance von -2,47 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Die Talfahrt der Steyr Motors Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -0,16 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 35,48, mit einem Minus von -2,47 %. Könnte sich ein Einstieg lohnen?

    Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von Steyr Motors in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +10,99 % bestehen.

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    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Steyr Motors Aktie damit um +20,47 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +27,20 %. Im Jahr 2026 gab es für Steyr Motors bisher ein Minus von -2,36 %.

    Steyr Motors Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +20,47 %
    1 Monat +27,20 %
    3 Monate +10,99 %
    1 Jahr -29,76 %
    Stand: 21.10.2026, 16:43 Uhr

    Informationen zur Steyr Motors Aktie

    Es gibt 5 Mio. Steyr Motors Aktien. Damit ist das Unternehmen 186,31 Mio. € wert.

    Red Cat sichert Übernahmeangebot mit neuer Vereinbarung ab


    Steyr Motors hat mit dem US-Unternehmen Red Cat Holdings und dessen Tochtergesellschaft SMOT Acquisition GmbH eine verbindliche Zusammenschlussvereinbarung für die geplante Übernahme geschlossen. Das bereits am 19. Oktober 2026 angekündigte …

    Steyr Motors AG: Business Combination Agreement signed with Red Cat Holdings, Inc. and SMOT Acquisition GmbH – binding commitments agreed for the Steyr site and employees


    EQS-News: Steyr Motors AG / Key word(s): Tender Offer Steyr Motors AG: Business Combination Agreement signed with Red Cat Holdings, Inc. and SMOT Acquisition GmbH – binding commitments agreed for the Steyr site and employees 21.10.2026 / 13:58 …

    Steyr Motors AG: Business Combination Agreement mit Red Cat Holdings, Inc. und SMOT Acquisition GmbH geschlossen – verbindliche Zusagen für Standort und Mitarbeiter vereinbart


    EQS-News: Steyr Motors AG / Schlagwort(e): Übernahmeangebot Steyr Motors AG: Business Combination Agreement mit Red Cat Holdings, Inc. und SMOT Acquisition GmbH geschlossen – verbindliche Zusagen für Standort und Mitarbeiter vereinbart 21.10.2026 …

    Steyr Motors Aktie: Worauf Anleger jetzt achten sollten


    Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die Steyr Motors Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur Steyr Motors Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.


    Steyr Motors

    -1,92 %
    +20,47 %
    +27,20 %
    +10,99 %
    -29,76 %
    +133,81 %
    ISIN:AT0000A3FW25WKN:A40TC4
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