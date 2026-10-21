Steyr Motors Aktie fällt auf 35,48€ - 21.10.2026

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Steyr Motors Aktie. Mit einer Performance von -2,47 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Die Talfahrt der Steyr Motors Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -0,16 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 35,48€, mit einem Minus von -2,47 %. Könnte sich ein Einstieg lohnen?

Steyr Motors ist ein führender Anbieter von kompakten Dieselmotoren, bekannt für Innovation und Zuverlässigkeit, mit starker Präsenz im maritimen Sektor.

Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von Steyr Motors in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +10,99 % bestehen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Steyr Motors Aktie damit um +20,47 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +27,20 %. Im Jahr 2026 gab es für Steyr Motors bisher ein Minus von -2,36 %.

Steyr Motors Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +20,47 % 1 Monat +27,20 % 3 Monate +10,99 % 1 Jahr -29,76 %

Informationen zur Steyr Motors Aktie

Stand: 21.10.2026, 16:43 Uhr

Es gibt 5 Mio. Steyr Motors Aktien. Damit ist das Unternehmen 186,31 Mio. € wert.

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Steyr Motors Aktie: Worauf Anleger jetzt achten sollten

Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die Steyr Motors Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur Steyr Motors Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.