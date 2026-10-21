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    Neocloud-Anbieter unter Druck

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    IREN, Nebius, CoreWeave? Wo Insider jetzt massiv zuschlagen!

    Hohe Schulden und bislang schwache Profitabilitätsaussichten setzen die Neocloud-Branche unter Druck. Bei Applied Digital haben Insider jetzt aber zugeschlagen!

    Für Sie zusammengefasst
    Neocloud-Anbieter unter Druck - IREN, Nebius, CoreWeave? Wo Insider jetzt massiv zuschlagen!
    Foto: wallstreetonline/KI - OpenAI

    Neocloud-Anbieter im freien Fall: Die Angst geht um!

    Trotz einer gewaltigen Nachfrage nach Rechenkapazitäten für KI-Anwendungen sind die Anteile von sogenannten Neocloud-Anbietern in den vergangenen Wochen unter Druck geraten.

    Die stark steigenden Anleiherenditen lassen befürchten, dass die hohe Verschuldung von Unternehmen wie CoreWeave zu Refinanzierungsproblemen und möglicherweise sogar zu Zahlungsausfällen führt, denn profitabel wird in der Branche bislang nicht gewirtschaftet.

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    Beschwichtigungsversuche bislang erfolglos

    Zwar versuchten Unternehmens- und Branchenvertreter, darunter auch Nvidia-CEO Jensen Huang und SpaceX-Gründer Elon Musk zu beschwichtigen, während Analystenhäuser wie Goldman Sachs zum Kauf der Anteile unter anderem von CoreWeave aufgerufen haben.

    Genutzt hat es bislang wenig. Trotz breiter Kursgewinne im US-Technologiesektor nach den am Dienstagabend von SpaceX vorgelegten, überraschend starken Quartalszahlen, hinken die Anteile von CoreWeave, IREN, Nebius und Co. hinterher – die Branche wird die anhaltenden Sorgen trotz institutioneller Unterstützung nicht los.

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    Applied Digital stemmt sich am Mittwoch gegen den Trend

    Eine Ausnahme bildet zur Wochenmitte jedoch die Aktie von Applied Digital, die sich gegen den schwachen Trend bei den Mitbewerbern um mehr als 7 Prozent steigern kann.

    Hierfür gibt es gewichtige Gründe, denn das Unternehmen hat eine neue Kaufempfehlung erhalten, einen Vertragsabschluss bekannt gegeben  und außerdem schlugen hier gleich zwei Unternehmensvertreter mit Insiderkäufen zu – das steht in starkem Kontrast, wo Insider bislang ausschließlich aus Verkäufer von eigenen Anteilen aufgetreten sind.

    Kaufempfehlung und neues Datencenter geplant

    Zum Kauf empfohlen hat Roth/MKM Applied Digital mit einem Kursziel von 35 US-Dollar, da die Anteile nach den jüngst empfindlichen Kursverlusten eine „asymmetrische Upside“ bieten würden. Analyst Bryan Baratian verweist auf höhere Leasing-Raten und verbesserte Preissetzungsmacht. Er traut dem Unternehmen außerdem eine höhere Ausführungsqualität als den Mitbewerbern zu. Außerdem ist die Verschuldung mit 3,53 Milliarden US-Dollar gegenüber der Konkurrenz noch überschaubar.

    Das Unternehmen selbst teilte am Mittwoch mit, ein Joint Venture mit Soluna Holdings gegründet zu haben. Zusammen will man ein Rechenzentren für KI-Anwendungen in Texas errichten und betreiben, das mit Windkraft betrieben werden soll. Das Beteiligungsmodell dürfte dafür sorgen, dass die hierfür benötigten Investitionskosten die Bilanz nicht allzu sehr belasten.

    Insider kaufen zu – für fast 7 Millionen US-Dollar

    Wie aus an die US-Börsenaufsichtsbehörde SEC übermittelten Dokumenten hervorgeht, haben mit Aufsichtsratschef Jason Zhang und CEO Wes Cummins gleich zwei hochrangige Unternehmensvertreter zugeschlagen und den jüngsten Rücksetzer der Aktie gekauft.

    Sie schlugen bereits in der vergangenen Woche zu Kursen von 18,04 und 18,86 US-Dollar zu und stockten ihre Positionen um 300.000 beziehungsweise 55.803 Anteile auf. Insgesamt erwarben die beiden Aktien im Wert von fast 6,7 Millionen US-Dollar.

    Insiderkäufer in dieser Größenordnung gab es zuletzt bei kaum einem anderen Neocloud-Anbieter. Während bei CoreWeave und IREN vollständig Verkäufe das Bild prägen, wurde bei Nebius ebenfalls zweimal zugeschlagen – allerdings mit nur rund 75.000 US-Dollar durch Verwaltungsratsmitglied Arne Grimme. Das zeigt, wie unterschiedlich Unternehmensvertreter das Chance-Risiko-Verhältnis auf den aktuellen Kurs- und Bewertungsniveaus bewerten.

    Applied Digital Corporation

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    Aktie kräftig erholt, aber unverändert angeschlagen

    Mit einem Plus von 7 Prozent setzt sich Applied Digital nach der Flut positiver Nachrichten an die Spitze der Neocloud-Branche. Nichtsdestotrotz stellen die jüngsten Verluste ein gewaltige Hypothek für die in diesem Jahr bislang erzielte Bilanz dar. Das Minus beträgt rund 15 Prozent, nachdem sich die Aktie gegenüber ihren Allzeithochs bei rund 50 US-Dollar mehr als halbiert hat.

    Auch charttechnisch verändert sich zunächst nur wenig. Die Anteile notieren noch immer mit großem Anstand zu wichtigen Unterstützungen, wie den gleitenden Durchschnitten. Technische Indikatoren wie der Relative-Stärke-Index (RSI) waren zuletzt war überverkauft, aber noch fehlt es an bullishen Divergenzen, die deutlich auf eine bevorstehende Trendwende hindeuten. Wer jetzt einsteigt, tut das also klar antizyklisch.

    Fazit: Branche weiter hochspekulativ

    Mit Blick auf die Geschäftsentwicklung zeigt sich dasselbe Bild wie bei den Mitbewerbern auch. Das Umsatzwachstum ist explosiv – im zurückliegenden Quartal legten die Erlöse um 432,4 Prozent auf 341,9 Millionen US-Dollar zu, gleichzeitig explodierte aber auch der Nettoverlust von 18,5 auf 221,0 Millionen US-Dollar. Das hat die Verschuldung auf 3,533 Milliarden US-Dollar anwachsen lassen.

    Profitabilität wird von Analystinnen und Analysten aktuell nicht vor 2029 erwartet. Das Unternehmen wird bis dahin also auf Fremdkapital angewiesen bleiben und könnte zu Refinanzierungszwecken auch auf Kapitalmaßnahmen wie Aktienemissionen setzen. Das trübt die mittel- und langfristigen Erholungsaussichten der Aktie deutlich ein. Ungeachtet des Vertrauensbeweis durch Insider ist das Papier daher wie der Rest der Branche mit allergrößter Vorsicht zu genießen.

    Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion

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