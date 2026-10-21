AKTIE IM FOKUS
Tonies auf Rekordhoch - Auch Nuways optimistisch vor Zahlen
- Tonies steigen auf Rekordhoch von 14,60 Euro
- Doganli hebt Kursziel an und erwartet mehr Absatz
- Q3-Zahlen zeigen Vertrauen in das Weihnachtsgeschäft
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Tonies haben am Mittwoch mit dem Sprung auf ein Rekordhoch von 14,60 Euro an den jüngst schwungvollen Ausbruch aus der Konsolidierung seit Juni angeknüpft. Am späten Nachmittag legten sie im Nebenwerteindex SDax noch um 2,7 Prozent auf 14,38 Euro zu.
Erst am Vortag hatte Analyst Sinan Doganli von der Investmentbank Oddo BHF sein Kursziel in einem Ausblick auf den Quartalsbericht am 12. November auf 17,50 Euro aufgestockt und seine positive Empfehlung entsprechend beibehalten. Der Experte ist optimistisch, dass der Absatz der Tonie-Unterhaltungsboxen stärker als erwartet ausfallen könnte. Die Vergleichszahlen aus dem Vorjahr seien relativ einfach zu toppen, nachdem die aktuelle Generation Toniebox 2 in Deutschland, Österreich und der Schweiz erst Mitte September 2025 ins Rennen gegangen sei und in anderen Regionen sogar noch später. Zudem sieht er Auftrieb durch die neuen Inhalte.
Am Mittwoch zog Analyst Christian Sandherr von NuWays nach. Auch er blickt zuversichtlich auf die anstehenden Quartalszahlen und rechnet mit einer robusten Nachfrage. Bedacht werden sollte auch, dass das dritte Quartal von den Einkäufen der Einzelhändler vor der Weihnachtssaison geprägt sei. Daher würden die Zahlen mehr über das Vertrauen des Handels in das Weihnachtssortiment aussagen als über die Nachfrage der Endverbraucher. Sandherr bleibt bei einem Kursziel von 18,50 Euro und einer "Buy"-Einstufung./mis/he
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur tonies Registered (A) Aktie
Die tonies Registered (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,71 % und einem Kurs von 14,38 auf Tradegate (21. Oktober 2026, 16:48 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der tonies Registered (A) Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Die letzten 2 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 20,000EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 17,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 20,000EUR was eine Bandbreite von +16,12 %/+36,61 % bedeutet.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu tonies Registered (A) - A3CM2W - LU2333563281
Das denkt die wallstreetONLINE Community über tonies Registered (A). Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Heute war ein Tag für die Tonies-Geschichtsbücher: Auf XETRA wurde nach fast fünf Jahren(!) ein neues Allzeithoch von 14,26 € erreicht - das alte stamnmte noch aus der Zeit des Börsenganges Ende 2021.
Aufsichtsratsmitglied Helmut Jeggle hat übrigens Anfang September nachgekauft - 200.000 Stücke zu 11,72 €, insgesamt also für rund 2,3 Mio. € (https://ir.tonies.com/nachrichten/tonies-se-notification-and… ).
Heute veranstaltet Tonies seinen ersten Capital Markets Day und vorab wurden einige wichtige Eckdaten bekannt gegeben (https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2026-06/6879848… ):
"tonies' verfolgt die Ambition, den Gruppenumsatz bis zum Geschäftsjahr 2030 auf mehr als 1,4 Mrd. EUR zu verdoppeln und die bereinigte EBITDA-Marge mittelfristig auf 16-18 % zu steigern"