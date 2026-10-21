Datadog Registered (A) Aktie auf Höhenflug - 21.10.2026

Die Datadog Registered (A) Aktie konnte bisher um +5,88 % auf 243,25€ zulegen. Das sind +13,50 € mehr als am letzten Handelstag. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,11 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Datadog Registered (A) Aktie. Nach einem Plus von +0,11 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 243,25€, mit einem Plus von +5,88 %. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

Datadog bietet eine integrierte Plattform für IT-Überwachung und -Sicherheit, die sich durch Echtzeit-Analysen und breite Integrationsmöglichkeiten auszeichnet. Es ist ein führender Anbieter im Cloud-Monitoring-Markt mit starken Konkurrenten wie New Relic und Splunk.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Der heutige Kursanstieg bestätigt den anhaltenden Aufwärtstrend der Datadog Registered (A) Aktie. Seit drei Monaten profitierten Anleger von einem Gesamtertrag von +5,15 %.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Datadog Registered (A) Aktie damit um -5,42 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +18,84 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Datadog Registered (A) einen Anstieg von +105,04 %.

Zum Vergleich: Der US Tech 100 bewegt sich heute nur um +0,87 %. Datadog Registered (A) entwickelt sich damit deutlich stärker als der Gesamtmarkt.

Datadog Registered (A) Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -5,42 % 1 Monat +18,84 % 3 Monate +5,15 % 1 Jahr +78,41 %

Informationen zur Datadog Registered (A) Aktie

Stand: 21.10.2026, 17:00 Uhr

Es gibt 335 Mio. Datadog Registered (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 81,55 Mrd.EUR € wert.

Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

Die Aktie von Datadog Registered (A) erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 41,60 %. Über 5 Jahre lag sie bei 10,63 %.

Datadog Registered (A) Aktie: Kaufen, halten oder verkaufen?

Ob die Datadog Registered (A) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Datadog Registered (A) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.