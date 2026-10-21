Aktien heute: Jenoptik springt, Rheinmetall gibt deutlich nach

Ein optimistischerer Margenausblick für 2026 treibt Jenoptik deutlich nach oben. Die Aktie des Photonikunternehmens steigt um 10,86 Prozent auf 40,03 Euro. Rückenwind erhält der Technologiesektor zudem durch positive Nachrichten aus der US-Technologiebranche.

Am 21.10.2026 ist das Börsenumfeld überwiegend freundlich. Der DAX gewinnt 0,78 Prozent, der TecDAX steigt um 0,55 Prozent. Der Eurozone 50 legt um 1,22 Prozent zu, der US Tech 100 um 0,87 Prozent. Positive Impulse aus der US-Technologiebranche stützen die Stimmung. Bei den Einzelwerten fallen die Ausschläge jedoch deutlich größer und teils gegenläufig aus.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Trotz des kräftigen Tagesgewinns liegt Jenoptik auf Monatssicht noch 1,25 Prozent im Minus. Seit Jahresbeginn summiert sich das Plus dagegen auf 101,28 Prozent.

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Jenoptik: 40,03€ (+10,86 %)

EssilorLuxottica: Erholung gewinnt an Tempo

Die Erholung bei EssilorLuxottica setzt sich mit einem Tagesplus von 7,14 Prozent auf 174,08 Euro fort. Innerhalb einer Woche gewinnt der Brillen- und Augenoptikkonzern 18,27 Prozent, auf Monatssicht sind es 24,37 Prozent. Seit Jahresbeginn bleibt allerdings ein Verlust von 36,10 Prozent.

Im wallstreetONLINE-Forum richtet sich die Aufmerksamkeit auf übertroffene Erwartungen im dritten Quartal bei zugleich langsamerem Wachstum mit Datenbrillen. Damit verbindet sich die Hoffnung, dass die Korrektur der Aktie abgeschlossen sein könnte.

EssilorLuxottica: 174,08€ (+7,14 %)

Datadog: Kräftiges Plus nach schwacher Woche

Mit einem Anstieg um 5,88 Prozent auf 243,25 Euro gehört Datadog zu den deutlichen Gewinnern. Einen konkreten unternehmensbezogenen Auslöser gibt es zunächst nicht. Der Anbieter von IT-Überwachungs- und Sicherheitssoftware liegt auf Wochensicht noch 5,42 Prozent im Minus. Seit Jahresbeginn beträgt das Plus dagegen 105,04 Prozent.

Datadog Registered (A): 243,25€ (+5,88 %)

Strategy: Bitcoin-Hoffnungen begleiten den Anstieg

Die Bitcoin-Bilanzstrategie steht bei Strategy, vormals MicroStrategy, im Mittelpunkt der Forendiskussion. Ein optimistischer Beitrag wertet einen als stabil mit leichter Aufwärtstendenz eingeschätzten Bitcoin-Kurs und Bitcoin-Investitionen von Strive als günstiges Umfeld. Das ist eine Einschätzung aus der Community, kein bestätigter Auslöser der Kursbewegung.

Die Aktie gewinnt 5,64 Prozent auf 135,41 Euro. Auf Wochensicht bleibt sie 1,15 Prozent im Minus, seit Jahresbeginn liegt sie 3,37 Prozent vorn. Unternehmensnachrichten liegen zunächst nicht vor.

Microstrategy (Doing business Strategy) (A): 135,41€ (+5,64 %)

TeamViewer: Community setzt auf neue Plattform

Bei TeamViewer prägt Zuversicht die Diskussion im wallstreetONLINE-Forum. Im Mittelpunkt stehen der Ausbau integrierter Digital-Workplace-Lösungen und die Zusammenarbeit mit Climb Channel Solutions als Distributor für die DACH-Region. Die Beiträge verbinden damit Hoffnungen für TeamViewer ONE, Endpoint-Management und KI-Automatisierung. Auch der jüngste Kursanstieg wird positiv aufgenommen.

Die Aktie legt um 5,27 Prozent auf 7,4375 Euro zu. Das Monatsplus erreicht 14,22 Prozent, seit Jahresbeginn steigt TeamViewer um 20,60 Prozent. Ein eindeutig belegter Auslöser für den heutigen Kurssprung lässt sich daraus nicht ableiten.

TeamViewer: 7,4375€ (+5,27 %)

Intuitive Surgical: Tagesgewinn mildert Jahresverlust

Intuitive Surgical steigt um 4,84 Prozent auf 379,45 Euro. Konkrete Unternehmensnachrichten als Auslöser gibt es zunächst nicht. Der Entwickler robotergestützter Chirurgiesysteme gewinnt auf Monatssicht 7,88 Prozent. Der heutige Anstieg ändert jedoch nichts am deutlichen Jahresminus von 24,07 Prozent.

Intuitive Surgical: 379,45€ (+4,84 %)

SpaceX: Fusionsprüfung und Quartalszahlen im Fokus

SpaceX und Tesla prüfen einen Zusammenschluss. Auf Wunsch von Aktionären bilden beide Unternehmen dafür spezielle Ausschüsse, wie Elon Musk erklärt. Zusätzlich hellen die Quartalszahlen von SpaceX die Stimmung im Technologiesektor auf. Die SpaceX-Aktie steigt um 4,67 Prozent auf 143,67 Euro und liegt auf Monatssicht 10,34 Prozent vorn.

Die Diskussion im wallstreetONLINE-Forum bleibt kontrovers. Optimistische Stimmen verweisen auf die Ergebnisse und halten die künftige Bewertung für vertretbar. Andere sehen eine spekulative Übertreibung und äußern grundsätzliches Misstrauen gegenüber Musk. Daneben steht die Hoffnung auf günstigere Einstiegskurse nach einem Rücksetzer.

SpaceX: 143,67€ (+4,67 %)

Eckert & Ziegler: Marke von 13 Euro im Blick

Bei Eckert & Ziegler steht im Forum die Marke von 13 Euro im Mittelpunkt. Ein Beitrag wertet deren Überwindung positiv und hofft, dass sich der Kurs bis zu den nächsten Zahlen darüber hält. Auch mögliche Umschichtungen aus KI-Aktien werden diskutiert. Dafür gibt es jedoch keine Bestätigung.

Der Isotopenspezialist gewinnt 3,43 Prozent auf 13,285 Euro. Auf Wochensicht beträgt das Plus 6,50 Prozent, seit Jahresbeginn bleibt ein Minus von 12,98 Prozent. Konkrete Unternehmensnachrichten liegen zunächst nicht vor.

Eckert & Ziegler: 13,285€ (+3,43 %)

Tesla: Fusionspläne treffen auf Skepsis

Die Prüfung eines Zusammenschlusses mit SpaceX rückt Tesla in den Mittelpunkt. Beide Unternehmen richten dafür auf Wunsch von Aktionären spezielle Ausschüsse ein. Die Tesla-Aktie gewinnt 3,17 Prozent auf 343,60 Euro. Seit Jahresbeginn liegt sie dennoch 12,72 Prozent im Minus.

Im wallstreetONLINE-Forum überwiegt Skepsis. Die Beiträge hinterfragen den Zeitpunkt der Ankündigung vor den Quartalszahlen und diskutieren mögliche Interessenkonflikte bei einem Aktientausch. Hinzu kommen Zweifel an Musks Ankündigungen und an der Sicherheit der Fahrassistenzsysteme. Vermutungen über schwache Quartalsergebnisse bleiben dabei Spekulation.

Tesla: 343,60€ (+3,17 %)

Moderna: Rally weckt auch Rückschlagssorgen

Das hohe Tempo der Moderna-Rally löst in der Community zunehmend Vorsicht aus. Neben weiterem Optimismus stehen Erwartungen eines Rücksetzers und die Schilderung einer Positionsreduzierung. Die Stimmung ist damit trotz der starken Entwicklung nicht einheitlich.

Moderna steigt heute um 3,06 Prozent auf 221,35 Euro. Innerhalb eines Monats legt die Aktie um 62,34 Prozent zu, seit Jahresbeginn um 763,57 Prozent. Ein neuer operativer Auslöser für den heutigen Anstieg ist nicht erkennbar.

Moderna: 221,35€ (+3,06 %)

Rheinmetall: Rückschlag nach jüngster Erholung

Nach der jüngsten Erholung gerät Rheinmetall wieder unter Druck. Die Aktie verliert 4,43 Prozent auf 1.009,30 Euro. Auf Wochensicht bleibt ein Plus von 10,42 Prozent, seit Jahresbeginn steht ein Minus von 32,63 Prozent. Einen bestätigten konkreten Auslöser für den heutigen Rückgang gibt es zunächst nicht. Eine mögliche Beteiligung an Rock Tech Lithium und eine Unterstützung des geplanten Lithiumwerks in Guben sind bislang nicht offiziell bestätigt.

Im Forum stehen sich Wachstumshoffnungen und Zweifel an der Wirtschaftlichkeit gegenüber. Optimistische Beiträge betonen den Bedarf an zusätzlichen Verteidigungskapazitäten. Skeptische Stimmen verlangen belastbarere Nachweise beim freien Cashflow und beim wirtschaftlichen Nutzen von Investitionen.

Rheinmetall: 1.009,30€ (-4,43 %)

Dexcom: Verluste ohne konkreten Auslöser

Ohne erkennbare Unternehmensnachricht fällt Dexcom um 4,19 Prozent auf 73,10 Euro. Der Anbieter kontinuierlicher Glukosemesssysteme verliert damit auch im kurzfristigen Kursbild weiter an Boden: Das Wochenminus beträgt 3,03 Prozent, das Monatsminus 5,75 Prozent. Seit Jahresbeginn liegt die Aktie noch 29,94 Prozent im Plus.

Dexcom: 73,10€ (-4,19 %)

PDD Holdings: Deutlicher Abschlag

Für PDD Holdings geht es um 4,13 Prozent auf 69,70 Euro abwärts. Ein konkreter unternehmensbezogener Auslöser ist nicht erkennbar. Der E-Commerce-Konzern liegt auf Wochensicht 4,22 Prozent im Minus. Während auf Monatssicht noch ein Plus von 2,18 Prozent bleibt, beträgt der Verlust seit Jahresbeginn 27,05 Prozent.

PDD Holdings Incorporation (A) (A): 69,70€ (-4,13 %)

CoreWeave: Neue Sicherheitslösung stoppt Kursverlust nicht

Ein neues Sicherheitsangebot kann den Kursrückgang bei CoreWeave nicht aufhalten. Das Unternehmen stellt das CoreWeave Zero Trust AI Framework vor. Damit sollen Kunden den Zugriff auf ihre Modelle, Daten und Laufzeitumgebungen selbst kontrollieren können. Die Aktie fällt um 3,86 Prozent auf 54,83 Euro. Innerhalb einer Woche verliert sie 23,63 Prozent, innerhalb eines Monats 25,46 Prozent.

Die Forendiskussion ist von Finanzierungs- und Bewertungsrisiken geprägt. Skeptische Beiträge befürchten eine Überinvestition in KI-Rechenzentren und Belastungen durch hohe Finanzierungskosten. Daneben wird nach einer technischen Unterstützung für den fallenden Kurs gesucht. Die neue Produktankündigung liefert keinen erkennbaren Grund für den heutigen Abschlag.

CoreWeave Registered (A): 54,83€ (-3,86 %)

HENSOLDT: Abschlag trotz positiver Wochenbilanz

HENSOLDT gibt um 3,66 Prozent auf 83,24 Euro nach. Unternehmensnachrichten liegen zunächst nicht vor. Der Rückgang folgt auf eine positive Entwicklung: Auf Wochensicht bleibt die Aktie 7,92 Prozent im Plus, auf Monatssicht 9,56 Prozent.

In der Community steht der Ausbau der Bundeswehr im Mittelpunkt. Daraus entstehen Hoffnungen auf langfristigen Bedarf an Verteidigungstechnik. Zugleich werden politische Einwände gegen die Aufrüstungsziele und vorsichtige Einschätzungen zum Investment diskutiert. Ein konkreter Zusammenhang mit dem heutigen Kursverlust ist nicht erkennbar.

HENSOLDT: 83,24€ (-3,66 %)

Fazit

Der Handelstag zeigt deutliche Unterschiede zwischen den Einzelwerten. Bei Jenoptik und im Umfeld von SpaceX stehen konkrete Unternehmensnachrichten im Mittelpunkt. Andere starke Bewegungen bleiben ohne erkennbaren Auslöser. In den Foren treffen Hoffnungen auf weitere Kursgewinne auf Bewertungs- und Finanzierungsbedenken.

Dieser Artikel wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten, Nachrichten und Beiträgen der wallstreetONLINE-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten herangezogen werden.