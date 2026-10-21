Devisen
Euro zum US-Dollar wenig verändert - Abwärtstrend intakt
- Euro blieb bei 1,1227 Dollar nahezu stabil
- Abwärtstrend bleibt intakt, Signale uneinheitlich
- Frankreichs Renditeabstand erreicht 15-Jahreshoch
FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro hat sich am Mittwoch kaum bewegt. Am Nachmittag wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1227 US-Dollar gehandelt, nachdem sie in der Nacht bei 1,1235 Dollar gestanden hatte. Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs auf 1,1234 (Dienstag: 1,1215) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,8902 (0,8916) Euro.
Aus markttechnischer Sicht setzte sich so die Konsolidierung unterhalb der kurzfristigen 21-Tage-Durchschnittslinie fort, schrieben die Experten der Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba). Diese biete Widerstand bei 1,1259 Dollar, gefolgt vom Freitagshoch bei 1,1269 Dollar.
Insgesamt ist der Abwärtstrend den Helaba-Experten zufolge intakt, die technischen Indikatoren lieferten hingegen uneinheitliche Signale. Damit seien Hoffnungen auf eine allmähliche Bodenbildung vorhanden. Allerdings müsste es dafür wohl auch in Frankreich zu einer Beruhigung der Gemüter kommen, vor allem an den Anleihemärkten. Angesichts zunehmender Sorgen über die Staatsfinanzen des Landes hatte sich der Renditeabstand zwischen französischen und deutschen Staatsanleihen mit einer Laufzeit von jeweils zehn Jahren ausgeweitet und bei knapp 1,6 Prozentpunkten den höchsten Stand seit 15 Jahren erreicht.
Zu anderen wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0,83825 (0,84028) britische Pfund, 177,36 (177,34) japanische Yen und 0,9256 (0,9237) Schweizer Franken fest. Die Feinunze Gold (etwa 31,1 Gramm) kostete 4.129 Dollar. Das waren rund 4 Dollar mehr als am Vortag./la/he
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Meiner Meinung nach werden wir schon bald Bewegung sehen , die US Mid Term Wahlen sind nicht mehr weit weg , 03.11.2026 , am 04. werden wir dann wissen ob die Demokraten neben dem Kongress auch den Senat gewinnen konnten . Warum ist das wichtig ? weil in Zeiten eines Präsidenten der politisch eine " lahme Duck " ist der Gold Preis in der Regel anzieht , auch werden die Demokraten aktiv darauf hinarbeiten den Iran Konflikt zu beenden und Trump unter Druck setzen , endet der Konflikt , endet gleichzeitig einer der Hauptgründe für die Inflation weltweit und der Zwang für die Zentralbanken die Zinsen zu erhöhen = Hohe Öl und Spritpreise wegen Schließung der Hormus Meeresenge = die Fed könnte eventuell statt die Zinsen im Dezember zu erhöhen sie in 2027 senken. Zwar ist keinesfalls sicher das der Senat an die Demokraten fällt , jedoch gibt es bei den Republikanern Rebellen die ebenfalls ein Ende des Iran Konfliktes fordern . = Trump wird es nicht leicht haben Gelder für seinen Krieg zu bekommen , Hegseth wackelt eh schon politisch weil er viele hohe Militärs entlassen hat und Chaos verursacht .