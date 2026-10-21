Rohstoffpreise Überblick
Goldpreis, Silberpreis, Öl (Brent/WTI) – Rohstoffe am 21.10.2026
Edelmetalle wie Gold und Silber entwickeln sich heute unterschiedlich. Bei den Ölwerten verlieren sowohl WTI-Öl, als auch Brent-Öl.
Der Goldpreis liegt aktuell bei 4.137,21USD pro Feinunze und notiert damit +0,30 % im Plus. Der Silberpreis liegt bei 57,63USD und damit -0,60 % im Minus.
Bei den Ölpreisen ergibt sich folgendes Bild:
Der Brent-Ölpreis liegt bei 108,71USD und verzeichnet ein Minus von -0,35 %. Der WTI-Ölpreis steht bei 97,14USD und verzeichnet ein Minus von -1,05 %.
Industriemetalle & Co.
Neben Edelmetallen und Öl stehen auch Rohstoffe wie Kupfer, Platin und Palladium im Fokus der Anleger. Die Preise für die weiteren Rohstoffe zeigen heute folgende Bewegungen:
|Rohstoff
|Kurs
|Veränderung
|Palladium
|1.093,50USD
|-1,13 %
|Platin
|1.639,50USD
|-0,79 %
|Aluminium
|3.006,14USD
|+0,78 %
|Erdgas
|2,824USD
|-6,09 %
Rohstoff des Tages: Erdgas
Mit einem Tages-Minus von -6,09 % gehört Erdgas heute zu den größten Verlierern.
Bleiben Sie mit unserem täglichen Rohstoffüberblick gut informiert, um auf dem Laufenden zu bleiben und Trends frühzeitig zu erkennen.
Hinweis: Alle genannten Kurse beziehen sich auf den Stand vom 21.10.26, 17:29 Uhr.