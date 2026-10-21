Goldpreis, Silberpreis, Öl (Brent/WTI) – Rohstoffe am 21.10.2026

Der Goldpreis liegt aktuell bei 4.137,21USD pro Feinunze und notiert damit +0,30 % im Plus. Der Silberpreis liegt bei 57,63USD und damit -0,60 % im Minus.

Edelmetalle wie Gold und Silber entwickeln sich heute unterschiedlich. Bei den Ölwerten verlieren sowohl WTI-Öl, als auch Brent-Öl.

Bei den Ölpreisen ergibt sich folgendes Bild:

Der Brent-Ölpreis liegt bei 108,71USD und verzeichnet ein Minus von -0,35 %. Der WTI-Ölpreis steht bei 97,14USD und verzeichnet ein Minus von -1,05 %.

Industriemetalle & Co.

Neben Edelmetallen und Öl stehen auch Rohstoffe wie Kupfer, Platin und Palladium im Fokus der Anleger. Die Preise für die weiteren Rohstoffe zeigen heute folgende Bewegungen:

Rohstoff Kurs Veränderung Palladium 1.093,50 USD -1,13 % Platin 1.639,50 USD -0,79 % Aluminium 3.006,14 USD +0,78 % Erdgas 2,824 USD -6,09 %

Rohstoff des Tages: Erdgas

Mit einem Tages-Minus von -6,09 % gehört Erdgas heute zu den größten Verlierern.

Bleiben Sie mit unserem täglichen Rohstoffüberblick gut informiert, um auf dem Laufenden zu bleiben und Trends frühzeitig zu erkennen.

Hinweis: Alle genannten Kurse beziehen sich auf den Stand vom 21.10.26, 17:29 Uhr.