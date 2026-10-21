DZ BANK stuft IBERDROLA SA auf 'Halten'
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat Iberdrola nach der Vorlage von Neunmonatszahlen von "Verkaufen" auf "Halten" hochgestuft und den fairen Wert von 19 auf 22 Euro angehoben. Die Ergebnisse des Energieversorgers seien gut gewesen und die Jahresziele erneut hochgesetzt worden, schrieb Werner Eisenmann in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Angesichts der zahlreichen Wachstumsmöglichkeiten und des überdurchschnittlichen Gewinnwachstums hält der Analyst den aktuellen Bewertungsaufschlag für gerechtfertigt./ck/rob/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.10.2026 / 15:38 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.10.2026 / 15:42 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.10.2026 / 15:38 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.10.2026 / 15:42 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Iberdrola Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,80 % und einem Kurs von 21,46EUR auf Tradegate (21. Oktober 2026, 17:25 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: DZ BANK
Analyst: Werner Eisenmann
Analysiertes Unternehmen: IBERDROLA SA
Aktieneinstufung neu: neutral
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Werner Eisenmann
Analysiertes Unternehmen: IBERDROLA SA
Aktieneinstufung neu: neutral
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