UBS stuft NETFLIX COM INC auf 'Buy'
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Netflix nach vorgelegten Zahlen zum dritten Quartal von 115 auf 100 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Wegen der schwächer als erwartet ausgefallenen Konzernprognose für das vierte Quartal sowie angesichts von Gegenwind bei der Nutzerinteraktion habe er seine Schätzungen nach unten angepasst, schrieb John C. Hodulik in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die langfristigen Chancen seien aber intakt./ck/rob/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.10.2026 / 02:49 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.10.2026 / 02:49 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Netflix Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,47 % und einem Kurs von 58,36EUR auf Tradegate (21. Oktober 2026, 17:34 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: UBS
Analyst: John C. Hodulik
Analysiertes Unternehmen: NETFLIX COM INC
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 100
Kursziel alt: 115
Währung: USD
Zeitrahmen: N/A
Analyst: John C. Hodulik
Analysiertes Unternehmen: NETFLIX COM INC
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 100
Kursziel alt: 115
Währung: USD
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