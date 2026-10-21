UBS stuft SALESFORCE auf 'Neutral'
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Salesforce auf "Neutral" mit einem Kursziel von 260 US-Dollar belassen. Karl Keirstead verwies in einer am Mittwoch vorliegenden Studie auf die Übernahme des Marketingspezialisten Braze. Die Transaktion dürfte das Umsatzwachstum von Salesforce positiv beeinflussen, schrieb er. Die Übernahme sei eine sinnvolle Ergänzung, um das hinter den Erwartungen zurückbleibende Segment Marketing Cloud zu stärken. Der Kaufpreis erscheine zudem angemessen./ck/rob/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.10.2026 / 18:15 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.10.2026 / 18:15 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Salesforce Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,14 % und einem Kurs von 215,7EUR auf Tradegate (21. Oktober 2026, 17:21 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: UBS
Analyst: Karl Keirstead
Analysiertes Unternehmen: SALESFORCE
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 260
Kursziel alt: 260
Währung: USD
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Karl Keirstead
Analysiertes Unternehmen: SALESFORCE
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 260
Kursziel alt: 260
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