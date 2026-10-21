JPMORGAN stuft STMicro auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für STMicroelectronics auf "Neutral" mit einem Kursziel von 71,50 Euro belassen. Die starke Nachfrage nach optischen Komponenten durch Rechenzentrumskunden dürfte helfen, dass der Halbleiterhersteller die Markterwartungen im vierten Quartal übertreffen könnte, schrieb Sandeep Deshpande in einem am Mittwoch vorliegenden Ausblick auf das dritte Jahresviertel. Alles in allem geht der Analyst davon aus, dass der Markt bereits auf starke Quartalszahlen eingestellt ist, ebenso wie auf einen optimistischen Ausblick. Das allerdings bringe eigene Risiken mit sich./ck/rob/heVeröffentlichung der Original-Studie: 21.10.2026 / 14:09 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.10.2026 / 14:09 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die STMicroelectronics Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,57 % und einem Kurs von 41,92EUR auf Tradegate (21. Oktober 2026, 17:21 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Sandeep Deshpande

Analysiertes Unternehmen: STMicro

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 71,50

Kursziel alt: 71,50

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 71,50 € , was eine Steigerung von +74,37% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Vontobel Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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